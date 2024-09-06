Ένας άνδρας εισέβαλε τα ξημερώματα σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Λιντς στη Ρηνανία-Παλατινάτο Γερμανίας και απειλούσε να σκοτώσει τους αστυνομικούς, κραδαίνοντας μαχαίρι και ματσέτα.

Τον ακινητοποίησαν οι ειδικές δυνάμεις και, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η εισαγγελία του Κόμπλεντς, τα κίνητρα του δράστη ήταν ισλαμιστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 29χρονος, με αλβανική υπηκοότητα, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στις 02:40 (τοπική ώρα), κρατώντας μία ματσέτα και ένα μαχαίρι και φώναζε κατ' επανάληψη «Αλαχού Ακμπάρ» (Ο θεός είναι μεγάλος), ενώ έλεγε ότι σκόπευε να σκοτώσει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν να εγκλωβίσουν τον εισβολέα ασφαλίζοντας τις πόρτες ώστε να μην μπορεί να διαφύγει και λίγο αργότερα τον ακινητοποίησαν χρησιμοποιώντας taser. Ο 29χρονος έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε στον τόπο κατοικίας του, εντοπίστηκε σημαία του «Ισλαμικού Κράτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

