Βίζα «γιοκ» από τη Γερμανία σε Τούρκους επιχειρηματίες

Για σκάνδαλο μη χορήγησης βίζας σε Τούρκους εξαγωγείς που είχαν ενοικιάσει περίπτερα για να εκθέσουν τα προϊόντα τους σε διεθνή έκθεση εξαγωγών στην Κολωνία κάνει λόγο σήμερα εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας Χουριέτ.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στέλεχος της εταιρείας που διοργανώνει την έκθεση δήλωσε ότι τέσσερις από τις έξι εταιρείες από την Τουρκία δεν μπόρεσαν να στείλουν εκπροσώπους τους στη Γερμανία, επειδή δεν τους χορηγήθηκε βίζα από τις γερμανικές προξενικές αρχές στην Τουρκία, παρόλο που, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση Spot Export IAV στην Κολωνία, αλλά την τελευταία στιγμή δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν, επειδή δεν τους δόθηκε η απαραίτητη βίζα. Οι τέσσερις τουρκικές εταιρείες εξαγωγών είχαν ήδη στείλει τα προιόντα τους στην Κολωνία, και καθώς η βίζα καθυστερούσε, ζήτησαν από φίλους ή συγγενείς τους που ζουν στη Γερμανία να επανδρώσουν τα περίπτερά τους, οι οποίοι όμως δεν είχαν καμία ειδική γνώση για τα εκτιθέμενα προϊόντα. Τελικά η έκθεση τελείωσε χωρίς οι Τούρκοι εξαγωγείς να έχουν πάρει τη βίζα τους ούτε να τους έχουν επιστραφεί τα διαβατήρια.

Οι επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι το γερμανικό προξενείο στηντους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα βίζας, εφόσον έδειχναν το τιμολόγιό τους με το κόστος συμμετοχής στην έκθεση. Όμως το γερμανικό προξενείο πήρε τα έγγραφά τους, αλλά δεν τους χορήγησε τις βίζες ούτε τα διαβατήρια έως την ημέρα της έκθεσης. «Στείλαμε οκτώ διαβατήρια από έξι εταιρείες και δεν απαντήθηκε ούτε ένα. Τα διαβατήρια, τα οποία συνήθως επιστρέφονται εντός 10 ημερών, δεν έφυγαν από το προξενείο για περισσότερες από δύο εβδομάδες» δηλώνουν δυσαρεστημένοι οι Τούρκοι εξαγωγείς, που δεν μπόρεσαν φέτος να φτάσουν στην Κολωνία, αλλά έφτασαν εκεί τα... προϊόντα τους.

