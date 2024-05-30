Δυτικά όπλα κατά Ρωσίας; Η δημιουργική ασάφεια Σολτς

Πέφτει άλλο ένα ταμπού; Η σιβυλλική απάντηση του γερμανού καγκελάριου επί του θέματος δείχνει να συντελείται άλλη μια μεταστροφή στη στάση της χώρας του.Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν πλήρως προετοιμασμένος για να στηρίξει τις θέσεις του και δημόσια στη συνέντευξη Tύπου μετά τη κοινή συνεδρίαση των υπουργικών συμβουλίων Γερμανίας και Γαλλίας στον κυβερνητικό ξενώνα Μέζμπεργκ. Κρατώντας ένα σχεδιάγραμμα ώστε να το παίρνουν καλά οι τηλεοπτικές κάμερες, έδειχνε την πόλη του Χαρκόβου και πώς οι Ρώσοι από την επικράτειά τους την βομβαρδίζουν. "Πιστεύουμε", είπε ο Εμανουέλ Μακρόν ότι πρέπει να επιτρέψουμε την εξουδετέρωση των βάσεων από τις οποίες εκτοξεύονται οι πύραυλοι και στην πραγματικότητα και οι στρατιωτικές τοποθεσίες από τις οποίες η Ουκρανία δέχεται επιθέσεις". Κι όλα αυτά με δυτικά όπλα. Κάτι που μέχρι τώρα θεωρούνταν κάτι σαν κόκκινη γραμμή. Για πρώτη φορά αρχηγός μεγάλης δυτικής χώρας του ΝΑΤΟ τάσσεται τόσο καθαρά υπέρ. Και ο Όλαφ Σολτς που κάθονταν δίπλα του και παρακολουθούσε το στιγμιότυπο; Τι θα έπρεπε να πει;

"Για αμυντική χρήση"

Όπως επισημαίνουν οι δημοσιογράφοι που έχουν εντρυφήσει πλέον στη γενικόλογη γλώσσα του Γερμανού καγκελάριου, είχαν την αίσθηση μετά την δική του τοποθέτηση ότι δεν κατάλαβαν ακριβώς τι εννοούσε. Αλλά τι το δυσνόητο είπε ο Όλαφ Σολτς; "Η Ουκρανία έχει κάθε δυνατότητα βάσει του διεθνούς δικαίου να κάνει αυτό που κάνει. Δέχθηκε επίθεση και πρέπει να αμυνθεί" είπε ο καγκελάριος. "Για τη χρήση όπλων που προμηθεύουν οι ΗΠΑ , η Γαλλία ή η Γερμανία , υπάρχουν κανόνες που αναφέρουν ότι αυτό πρέπει πάντα να γίνεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι που έχουμε συμφωνήσει, έχει λειτουργήσει καλά στην πράξη μέχρι τώρα και σίγουρα θα λειτουργήσει και στο μέλλον». Αναλυτές διέκριναν μεταστροφή στη στάση του καγκελαρίου σε σχέση με όσα είχε δηλώσει πριν ένα χρόνο στο Ταλίν της Εσθονίας. "Είναι σαφές ότι τα όπλα που δίνουμε, προορίζονται για αμυντική χρήση επί ουκρανικού εδάφους", είχε υποστηρίξει τότε. Δηλαδή, τελικά μπορεί η Ουκρανία να χρησιμοποιεί όπλα που παίρνει από τη Γερμανία και εναντίον στόχων στη Ρωσίαχωρίς να εμπλέκεται η χώρα, και εν τη ευρεία εννοία, το ΝΑΤΟ στον πόλεμο; Θα ισοδυναμούσε με υπέρβαση άλλης μιας ακόμη κόκκινης γραμμής του Βερολίνου σε αυτόν τον πόλεμο.



Αλλά ούτε το κυβερνητικό μπρίφινγκ έριξε φως. Επανειλημμένα οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να αποσπάσουν από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφεν Χαμπεστράιτ κάποια διευκρίνιση ή επιβεβαίωση αλλά όπως κάνει συνήθως σε τέτοιες περιστάσεις, τα γύριζε επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα των συζητήσεων. ¨Το διεθνές δίκαιο δίνει στην Ουκρανία το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της κι αυτή η άμυνα δεν περιορίζεται σε ουκρανικό έδαφος" αρκέστηκε να πει. Κοινοτοπία. Γιατί κανείς δεν το αμφισβητεί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, μπορεί να το κάνει και με δυτικά όπλα; Απάντηση που απέφυγε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε η συζήτηση που ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας προχθές Τρίτη. Με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στη Γερμανία ο Γενς Στόλτενμπεργκ έκανε έκκληση "να επανεξετάσουμε αυτούς τους περιορισμούς υπό το πρίσμα των εξελίξεων στο μέτωπο" εννοώντας την εξαιρετικά δύσκολη θέση του ουκρανικού στρατού σε όλα τα μέτωπα. "Μια τέτοια απόφαση δεν θα καθιστούσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μέρος της σύγκρουσης, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα περιλαμβάνει πλήγματα σε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας" τόνισε.

Μπλίνκεν: "Προσαρμογή όταν οι συνθήκες αλλάζουν"

Το θέμα θα απασχολήσει σήμερα και αύριο τους 32 υπουργούς Εξωτερικών κρατών του ΝΑΤΟστη διήμερη συνάντησή τους στην Πράγα όπου θα προετοιμάσουν τη σύνοδο κορυφής που θα γίνει στην Ουάσιγκτον. Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία καταγράφουν μετατόπιση θέσεων σχετικά και στις ΗΠΑ, μια χώρα με την οποία συντονίζει την στάση της στο ουκρανικό και η Γερμανία. Σε συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάϊα Σάντου στο Κισινάου, ο Μπλίνκεν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να πεισθεί να άρει τους υφιστάμενους περιορισμούς. Ο Μπλίνκεν απάντησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν επέτρεψε ούτε ενθάρρυνε επιθέσεις με αμερικανικά όπλα σε στόχους εκτός Ουκρανίας. Η Ουκρανίαπρέπει να αποφασίσει η ίδια πώς μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τον εαυτό της. «Θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβει τον απαραίτητο εξοπλισμό γι' αυτό…. χαρακτηριστικό γνώρισμα της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία τα δύο και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου ήταν πάντα η προσαρμογή όταν οι συνθήκες αλλάζουν, όταν το πεδίο της μάχης αλλάζει, όταν η Ρωσία αλλάζει τις ενέργειές της». Δεν είναι όλοι μέσα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ευτυχείς για το άνοιγμα μια τέτοιας συζήτησης. Ακόμη και όσοι τάσσονται υπέρ μιας μεγαλύτερης στήριξης της Ουκρανίας στην Κ.Ο του SPD παραδέχονται ότι η συζήτηση είναι δύσκολη λόγω των ευρωεκλογών. Μέλη του προεδρείου του κόμματος επισημαίνουν επίσης ότι πολλοί πολίτες στα περίπτερα της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος δηλώνουν ότι περιμένουν μια ισορροπημένη προσέγγιση του καγκελαρίου.



Ενδεικτική η επιφυλακτική στάση του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. «Θα πρέπει να είναι σαφές προς το συμφέρον της στρατιωτικής τακτικής και στρατηγικής ότι δεν θα πρέπει να συζητάμε δημοσίως τι είναι δυνατό, τι επιτρέπεται και τι θα θέλαμε να δούμε ή όχι», δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ομάδα Πυραύλων Αεράμυνας 21 (Flugabwehrraketengruppe 21) στο Σάνιτς του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, η οποία αναπτύσσει το οπλικό σύστημα Patriot. «Όλα αυτά τα επιτρέπει το διεθνές δίκαιο, τώρα ποια ρύθμιση ισχύει μεταξύ των κρατών, όπως είπε χθες ο καγκελάριος, είναι κάτι που αφορά τα κράτη μεταξύ τους … δεν πιστεύω ότι το Κρεμλίνο θα μας αποκαλύπτει τι είναι διατεθειμένο να κάνει και πού είναι διατεθειμένο να χρησιμοποιήσει ποια όπλα». Στην αντίπερα όχθη ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, Μίχαελ Ροτ, επίσης Σοσιαλδημοκράτης, σε δηλώσεις του στο Deutschlandfunk ζήτησε να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί δυτικά όπλα εναντίον στόχων στη Ρωσία.

