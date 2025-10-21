Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι θα ζητήσει ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μία γειτόνισσα σκοτώθηκε, αφού έπεσε στο έδαφος κατά την αποτυχημένη προσπάθειά της να διαφύγει από ένα παράθυρο του διαμερίσματός της.

Η γυναίκα, η οποία είναι περίπου 20 ετών, είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα με έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι, προσθέτοντας ότι είχε χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο και στο παρελθόν. Ωστόσο, τη Δευτέρα, το σπίτι της πήρε φωτιά.

Η αστυνομία της πόλης Οσάν δήλωσε ότι η γυναίκα ενδέχεται να κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Το 2018, ένας Αυστραλός έβαλε φωτιά στην κουζίνα του ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει κατσαρίδες με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο κατασκευασμένο από εντομοκτόνο σπρέι, σημειώνει το BBC.

Η γυναίκα που πέθανε στην πυρκαγιά στην πόλη Οσάν, μια Κινέζα 30 ετών, ζούσε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου με τον σύζυγό της και το δύο μηνών μωρό τους.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά, το ζευγάρι άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού τους και ζήτησε βοήθεια.

Έδωσαν το μωρό τους από το παράθυρο σε έναν γείτονα στο διπλανό κτίριο, πριν προσπαθήσουν να διαφύγουν οι ίδιοι.

Ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο διπλανό κτίριο. Εκείνη προσπάθησε να κάνει το ίδιο, αλλά έπεσε από το παράθυρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ώρες αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ότι το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο επειδή ο πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει τη σκάλα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

