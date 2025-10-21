Το θάνατο του 29ρονου Ντάνιελ Ναρόντισκι, ενός γκρανμαίτρ στο σκάκι που ξεκίνησε ως παιδί-θαύμα και γρήγορα έγινε μια από τις πιο επιδραστικές αμερικανικές φωνές στο άθλημα, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η Σκακιστική Λέσχη του Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ο Ναρόντισκι εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε ως προπονητής, ανακοίνωσε τον θάνατό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας τον «ταλαντούχο σκακιστή, εκπαιδευτικό και αγαπημένο μέλος της σκακιστικής κοινότητας».

«Ας θυμόμαστε τον Ντάνιελ για το πάθος και την αγάπη του για το σκάκι καθώς και για τη χαρά και την έμπνευση που μας έφερνε όλους καθημερινά», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που κοινοποίησε ο σύλλογος.

Η αιτία θανάτου δεν έγινε γνωστή.

Ο Ναρόντισκι έγινε γκρανμαίτρ, ο υψηλότερος τίτλος στο σκάκι μετά τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Σκακιού, σε ηλικία 18 ετών.

Χρόνια νωρίτερα, ο παίκτης που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια είχε κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 12 ετών και είχε περάσει τα εφηβικά του χρόνια γράφοντας βιβλία στρατηγικής για το σκάκι, καθώς ανέβαινε στην παγκόσμια κατάταξη.

Κατατασσόταν σταθερά στους 200 κορυφαίους παγκοσμίως στο παραδοσιακό σκάκι και επίσης διέπρεψε σε ένα γρήγορο στυλ σκακιού που ονομάζεται blitz chess, διατηρώντας μια κατάταξη στους 25 κορυφαίους καθ' όλη τη διάρκεια της ενήλικης καριέρας του. Πρόσφατα, ο Ναρόντισκι, κέρδισε το Εθνικό Πρωτάθλημα Blitz των ΗΠΑ τον Αύγουστο.

«Λάτρευε το streaming και προσπαθούσε να μεταδίδει τις γνώσεις του. Ο κόσμος του σκακιού είναι πολύ ευγνώμων», δήλωσε ο Χικάρου Νακαμούρα, Αμερικανός γκρανμαίτρ, σε ζωντανή μετάδοση τη Δευτέρα.

Σε ένα τελευταίο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο YouTube την Παρασκευή με τίτλο «Νόμιζες ότι είχα φύγει!», ο Ναρόντισκι λέει στους θεατές ότι «επέστρεψε, καλύτερος από ποτέ» μετά από ένα δημιουργικό διάλειμμα από το streaming. Εξηγεί στους θεατές τις κινήσεις του καθώς παίζει ζωντανά σκακιστικά παιχνίδια στον υπολογιστή από ένα άνετο οικιακό στούντιο.

Άλλοι κορυφαίοι σκακιστές από όλο τον κόσμο χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν το σοκ και τη θλίψη τους.

Ο Ολλανδός γκρανμαίτρ στο σκάκι Μπέντζαμιν Μποκ αναφέρθηκε στη δια βίου φιλία του με τον Ναρόντιτσκι, τον οποίο είπε ότι γνωρίζει από το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 12 ετών που κέρδισε ο Ναρόντιτσκι το 2007.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν θέλω να το πιστέψω», είπε ο Μποκ στο X. «Ήταν πάντα προνόμιο να παίζω, να προπονούμαι και να σχολιάζω μαζί του, αλλά πάνω απ' όλα, να τον αποκαλώ φίλο μου».

Ο Ναρόντισκι ήταν γιος Εβραίων μεταναστών στις ΗΠΑ από την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνια και οι γονείς του τον περιέγραφαν ως ένα πολύ σοβαρό παιδί με εντυπωσιακή ικανότητα συγκέντρωσης και μνήμης. Συνέχισε τις σπουδές του στην ιστορία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, αποκτώντας πτυχίο το 2019, αφού πήρε ένα χρόνο άδεια για να παίξει σε τουρνουά σκάκι.

Μετά το κολέγιο, μετακόμισε στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όπου προπόνησε τους κορυφαίους νεαρούς σκακιστές της περιοχής.

