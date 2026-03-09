Δυσφορία στις ΗΠΑ για τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις καυσίμων του Ιράν

Τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις καυσίμων του Ιράν το Σάββατο ξεπέρασαν κατά πολύ αυτό που περίμεναν οι ΗΠΑ όταν το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων για την πρόθεσή του, προκαλώντας την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των δύο συμμάχων από την έναρξη του πολέμου, πριν από οκτώ ημέρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Η Ουάσινγκτον ανησυχεί ότι τα ισραηλινά πλήγματα σε υποδομές που εξυπηρετούν τους απλούς Ιρανούς πολίτες ενδέχεται να αποδειχθούν στρατηγικό λάθος, καθώς εγείρονται ανησυχίες ότι αφενός μπορεί να συσπειρώσουν την ιρανική κοινωνία γύρω από το καθεστώς της Τεχεράνης και αφετέρου να πυροδοτήσουν άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Τα πλήγματα της ισραηλινής αεροπορίας το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με τις φλόγες να είναι ορατές από χιλιόμετρα και την ιρανική πρωτεύουσα να καλύπτεται από πυκνό καπνό.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών του μηχανισμών».

Αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι τα πλήγματα είχαν, εν μέρει, στόχο να στείλουν μήνυμα στο Ιράν ώστε να σταματήσει να στοχοποιεί ισραηλινές μη στρατιωτικές υποδομές.

Παρότι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο στρατός του Ισραήλ είχε ενημερώσει τις αμερικανικές δυνάμεις πριν από τα πλήγματα, αξιωματούχος των ΗΠΑ αποκάλυψε αργότερα ότι ο αμερικανικός στρατός αιφνιδιάστηκε από το εύρος της ισραηλινής επιχείρησης.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Axios, ενώ αξιωματούχος του Ισραήλ πρόσθεσε ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν: «Τι στον δαίμονα».

Ο Λευκός Οίκος και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Axios να σχολιάσουν.

Φόβοι για κλυδωνισμούς στην αγορά πετρελαίου

Παρότι οι ιρανικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν είναι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι εικόνες με τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις μπορεί να αναστατώσουν την αγορά πετρελαίου και να ωθήσουν ακόμη υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας.

Ανησυχία που εντείνει η προειδοποίηση του εκπροσώπου του κεντρικού γενικού επιτελείου Χάταμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν, που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν, η Τεχεράνη μπορεί να απαντήσει με παρόμοια πλήγματα σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο ίδιος πρόσθεσε μάλιστα ότι, μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει στοχοποιήσει περιφερειακές υποδομές καυσίμων και ενέργειας αλλά απείλησε ότι, αν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος, προειδοποίησε ότι, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, η Τεχεράνη θα ανταποδώσει «χωρίς καθυστέρηση».

Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε η δυσφορία της Ουάσινγκτον για τα πλήγματα του Ισραήλ, καθώς και το τι αναμένουν οι ΗΠΑ από τον πόλεμο, αναμένεται να τεθούν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των δύο συμμάχων.



