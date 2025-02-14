Μηχανική βλάβη παρουσίασε το αεροπλάνο του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που τον μετέφερε από την Ουάσινγκτον προς το Μόναχο της Γερμανίας για τις διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ, Αμερικανό αξιωματούχο το αεροπλάνο του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο γυρίζει πίσω λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ και «αυτό δεν αποτελεί ανησυχία για την ασφάλειά του». Ο Υπουργός θα αλλάξει αεροπλάνο και στη συνέχεια θα ξαναρχίσει την πτήση προς το Μόναχο της Γερμανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του OSINTdefender στο X.



According to Barak Ravid, an unnamed U.S. official has told him that U.S. Secretary of State Marco Rubio’s plane is turning around due to a crack in the windshield and it is “not a safety concern.” The secretary will switch planes and then restart the flight to Munich, Germany. pic.twitter.com/IeUAWacPQC — OSINTdefender (@sentdefender) February 14, 2025

Εν τω μεταξύ, όπως ενημέρωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα), το αεροσκάφος έκανε αναστροφή και επιστρέφει στην αεροπορική βάση Άντριους, που σημαίνει πως ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στη Γερμανία και κατόπιν σε κράτη της Μέσης Ανατολής με άλλο αεροσκάφος και καθυστέρηση κάποιων ωρών.

Πηγή: skai.gr

