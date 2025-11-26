Περισσότεροι από 1.500 παραστρατιωτικοί κατέκλυσαν πρόσφατα την Ουτενά στη βορειοανατολική Λιθουανία, σε μία από τις μεγαλύτερες πολεμικές ασκήσεις της χώρας, προετοιμάζοντας το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης.

Η Λιθουανική Ένωση Οπλοφόρων, μια κρατικά χρηματοδοτούμενη παραστρατιωτική δύναμη που έχει εκτιναχθεί σε μέγεθος μετά την εισβολή στην Ουκρανία, πραγματοποίησε ασκήσεις με οδοφράγματα, απαγορεύσεις κυκλοφορίας και προσομοιώσεις μάχης, αντανακλώντας το κλίμα ανησυχίας σε μια περιοχή που νιώθει την πίεση του υβριδικού πολέμου από Ρωσία και Λευκορωσία.

Οι παραστρατιωτικοί κατέλαβαν θέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και γύρω από κρίσιμες υποδομές, για να προετοιμαστούν για αυτό που πολλοί στην παραμεθόρια περιοχή πλέον φοβούνται: Μια ρωσική εισβολή.

Ντυμένα με στρατιωτικές στολές και οπλισμένα με τουφέκια γεμάτα με άσφαιρα, τα μέλη της Λιθουανικής Ένωσης Οπλοφόρων (LRU), μιας κρατικά χρηματοδοτούμενης παραστρατιωτικής ομάδας, πέρασαν αρκετές ημέρες εκπαιδευόμενα για την απόκρουση πιθανής εχθρικής επίθεσης.

Η Wall Street Journal παρακολούθησε τη δράση της LRU προκειμένου να γίνει κατανοητό το ερώτημα γιατί απλοί Λιθουανοί πολίτες παίρνουν τα όπλα και αφιερώνουν τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακά τους στην προετοιμασία για πόλεμο.

Παρότι οι ηγέτες της LRU και κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Λιθουανίας λένε ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή ρωσικής εισβολής, καθώς ο ρωσικός στρατός παραμένει δεσμευμένος κυρίως στην Ουκρανία, η οργάνωση, με την υποστήριξη του λιθουανικού στρατού, επιμένει ότι η μικρή βαλτική χώρα δεν μπορεί να ρισκάρει.

«Προετοιμαζόμαστε γιατί δεν μπορείς απλώς να κάθεσαι στον πάγκο», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Λίνας Ίντζελις, διοικητής της LRU. «Όλοι πρέπει να ξέρουν τον ρόλο τους σε μια διάταξη μάχης και να διαθέτουν τις δεξιότητες για να πολεμήσουν».

Τα μέλη της οργάνωσης λένε ότι το να αφιερώνουν χρόνο από την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή για να αποκτήσουν στρατιωτικές δεξιότητες είναι μια επένδυση στην ασφάλεια της χώρας τους και στην προστασία της επόμενης γενιάς. Η Ρέντα Βαϊτσιουλιένε, ανώτερη διοικήτρια που εντάχθηκε στην LRU πριν από επτά χρόνια, αφήνει συχνά τα τρία παιδιά της στο σπίτι για να συμμετάσχει στις ασκήσεις. «Νομίζω ότι είναι περήφανα για αυτό που κάνουμε», λέει.

Οι ομάδες που προσφέρουν στρατιωτική εκπαίδευση σε πολίτες σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, όπως η LRU, έχουν σημειώσει τεράστια αύξηση μελών από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Δυτικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία για επιχειρήσεις σαμποτάζ και αποσταθεροποιητικές ενέργειες, γνωστές ως υβριδικός πόλεμος, σε όλη την Ευρώπη. Αξιωματούχοι στη Μόσχα και το Μινσκ έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι διεξάγουν υβριδικές επιθέσεις.

Μόνο φέτος, σχεδόν 600 μπαλόνια με λαθραία τσιγάρα έχουν περάσει από τη Λευκορωσία στη Λιθουανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της λιθουανικής συνοριοφυλακής, σχεδόν τριπλάσια από όσα το 2024 συνολικά. Τα μπαλόνια ανάγκασαν το αεροδρόμιο του Βίλνιους να κλείσει αρκετές φορές τον Οκτώβριο, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Η κυβέρνηση της Λιθουανίας έχει δηλώσει ότι πρόκειται για μέρος «υβριδικής επίθεσης» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας. Η Λευκορωσία αρνείται κάθε εμπλοκή.

Η LRU, μια ομάδα που ιδρύθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στον αγώνα της Λιθουανίας για ανεξαρτησία, αριθμεί πλέον 17.000 μέλη, σχεδόν όσο και ο τακτικός λιθουανικός στρατός των 20.000 ανδρών. Σε περίπτωση εισβολής, η παραστρατιωτική οργάνωση θα ενσωματωθεί πλήρως στις εθνικές δυνάμεις. Αναλυτές άμυνας τονίζουν ότι εθελοντές και έφεδροι θα ήταν κρίσιμοι στις πρώτες ώρες ενός πολέμου, αποτελώντας την πρώτη γραμμή άμυνας έως ότου φτάσουν οι ενισχύσεις του ΝΑΤΟ.

Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στα τέλη του περασμένου μήνα, η LRU έστησε αρκετά σημεία ελέγχου στην Ουτενά, σταματώντας την κυκλοφορία και επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στους 34.000 κατοίκους, δίνοντάς τους μια γεύση από το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή υπό στρατιωτικό νόμο σε περίοδο πολέμου.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, πυροτεχνήματα και εκπαιδευτικές εκρήξεις αντήχησαν στις κατά τα άλλα ήσυχες γειτονιές της Ουτενά. Καπνογόνα σε κίτρινο και κόκκινο, που αναπαριστούσαν ρίψεις χειροβομβίδων, υψώνονταν πάνω από τις εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης σε όλη την πόλη.

«Ακούγαμε εκρήξεις», είπε μια Ουκρανή κάτοικος της περιοχής. «Είναι πολύ τρομακτικό, γιατί ζούσαμε ειρηνικά εδώ και τώρα ακούω τους ίδιους ήχους που άκουγα και στην Ουκρανία».

