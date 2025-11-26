Περού: Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος Βισκάρα

Δικαστήριο του Περού καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο Μαρτίν Βισκάρα σε κάθειρξη 14 ετών, αφού τον έκρινε ένοχο για δωροδοκία χρόνια πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, προσθέτοντάς τον σε έναν κατάλογο πρώην ηγετών που έχουν φυλακιστεί για διαφθορά.

Ο Βισκάρα είχε υπηρετήσει ως υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών κατά το παρελθόν για περίπου έναν χρόνο. Κατά την διάρκεια των πλημμυρών στα τέλη του 2017 και αρχές του 2018, οι οποίες κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του Περού, κλήθηκε να αντιμετωπίσει την κρίση.

Όντας αντιμέτωπος με κατηγορίες για δωροδοκία και για γραφειοκρατία στο θέμα κατασκευής του διεθνούς αεροδρομίου στο Κούσκο, ο Βισκάρα ακύρωσε πολλά συμβόλαια μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από τον επιθεωρητή. Αφού ήρθε αντιμέτωπος με τις καταγγελίες των πολιτικών του αντιπάλων και κλήθηκε σε ώρες απολογίας, παραιτήθηκε από την θέση του υπουργού ενώ όλοι ήταν επιφορτισμένοι με την ανασυγκρότηση του Περού μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την χώρα. Λίγο μετά την παραίτησή του,ο γενικός επιθεωρητής Έντγκαρ Αλαρκόν σύστησε μια νομική δράση κατά δέκα υπαλλήλων που συμμετείχαν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αεροδρομίου.

Πολιτικοί αναλυτές δήλωσαν ότι σε γενικές γραμμές, η επίδοση του Βισκάρα ως υπουργός ήταν θετική, παρόλο που πολεμήθηκε από τις πολιτικές δυνάμεις της οικογένειας Φουτζιμόρι, γνωστής ως Φουτζιμορίστας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

