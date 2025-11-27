Αναστέλλεται η εξέταση όλων των αιτήσεων Αφγανών να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ

Η υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα· στις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι μετά την επίθεση εναντίον εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, που αποδίδεται σε Αφγανό, σταμάτησε κάθε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν επ’ αόριστον, ενόψει επανεξέτασης «των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».

Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols.



The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and… November 27, 2025

Η ανακοίνωση:

Με άμεση ισχύ, η επεξεργασία όλων των αιτημάτων μετανάστευσης που σχετίζονται με Αφγανούς υπηκόους σταματά επ' αόριστον, εν αναμονή περαιτέρω αναθεώρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου. Η προστασία και η ασφάλεια της πατρίδας μας και του αμερικανικού λαού παραμένει η μοναδική μας εστίαση και αποστολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.