Πλήρωμα ελικοπτέρου Ranger ανταποκρίθηκε για να βοηθήσει το Αστυνομικό Τμήμα του Φλάγκσταφ της Αριζόνα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο λοχίας υπηρεσίας Κάμερον Λι, αλλά κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το ελικόπτερο συνετρίβη, σκοτώνοντας τόσο τον πιλότο όσο και τον αστυνομικό - παραϊατρικό που επέβαινε σε αυτό.

Το ελικόπτερο τύπου Bell 407 συνετρίβη κοντά στο Φλάγκσταφ περίπου στις 10:15 μ.μ. και ακολούθησε πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA).

Ο τηλεοπτικός σταθμός KTVK-TV έδειξε χάρτη που υποδείκνυε ότι η συντριβή σημειώθηκε βορειοανατολικά του σημείου του περιστατικού με τους πυροβολισμούς.

Η FAA δήλωσε ότι θα συνδράμει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών στην έρευνα για τη συντριβή. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης στάλθηκε email στο NTSB ζητώντας πληροφορίες. Η Μονάδα Εναέριας Διάσωσης της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας είναι εκπαιδευμένη για διάφορες καταστάσεις υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διασώσεων σε βουνό και σε υδάτινα περιβάλλοντα.

Ο ύποπτος για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς υπέστη μη θανατηφόρα τραύματα από πυρά και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε ο Λι.

Πηγή: skai.gr

