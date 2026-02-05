Πεσκόφ για New Start: Θα κάνουμε διάλογο με ΗΠΑ αν ανταποκριθούν εποικοδομητικά στην πρότασή μας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι έτοιμη να κάνει διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν η Ουάσινγκτον ανταποκριθεί εποικοδομητικά στην πρότασή της να συνεχίσει να τηρεί τα όρια της συμφωνίας για τα πυρηνικά New START που έληξε την Πέμπτη.

«Ακούστε, αν υπάρξουν εποικοδομητικές απαντήσεις, φυσικά και θα διεξαγάγουμε διάλογο», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.

Στο μεταξύ, το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, ανέφερε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία είναι κοντά σε μια συμφωνία για την τήρηση της συμφωνίας New START.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι το σχέδιο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τους δύο προέδρους. Μια επιπλέον πηγή επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονταν τις τελευταίες 24 ώρες στο Αμπού Ντάμπι, αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνομίλησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη, επιθυμεί να ενταχθεί η Κίνα σε μια συμφωνία για τη μείωση των πυρηνικών όπλων.

Το Πεκίνο έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, η Κίνα απέκλεισε σήμερα συμμετοχή της «σε αυτό το στάδιο» σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό, για την οποία η Ουάσινγκτον δήλωσε ξανά ότι είναι απαραίτητη, αφού εξέπνευσε η ισχύς της τελευταίας συνθήκης πυρηνικού αφοπλισμού ΗΠΑ-Ρωσίας.

«Οι πυρηνικές δυνατότητες της Κίνας είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και της Ρωσίας, και (η Κίνα) δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό σε αυτό το στάδιο», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν.

Η ισχύς της New Start, της τελευταίας συνθήκης ελέγχου των εξοπλισμών που συνδέει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, εξέπνευσε σήμερα, αναζωπυρώνοντας τους φόβους διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι δεν δεσμεύεται πλέον από τη συνθήκη. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εκ νέου ότι για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ένας πραγματικός έλεγχος θα απαιτούσε τη συμμετοχή της Κίνας, «λόγω του σημαντικού και σε πλήρη επέκταση οπλοστασίου της».

«Η Κίνα λυπάται που η συνθήκη New Start ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία έληξε. Αυτή η συνθήκη είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη διαφύλαξη της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας», σημείωσε ο Λιν Τζιαν.

Ωστόσο «η Κίνα διατηρεί πάντα τις πυρηνικές της δυνατότητες στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την εθνική της ασφάλεια και δεν συμμετέχει σε καμία κούρσα εξοπλισμών με καμία χώρα», πρόσθεσε.

Η Κίνα διέθετε στις αρχές του 2025 τουλάχιστον 600 πυρηνικές κεφαλές, ασφαλώς πολύ πίσω από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αλλά «το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο αυξάνεται πιο γρήγορα από αυτό οποιασδήποτε άλλης χώρας, με περίπου 100 νέες κεφαλές ετησίως από το 2023», ανέφερε τον Ιούνιο του 2025 το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (Sipri).

«Η Κίνα εφαρμόζει πάντα μια πυρηνική στρατηγική αυτοάμυνας, μια πολιτική μη πρώτης προσφυγής στα πυρηνικά όπλα και μια άνευ όρων δέσμευση να μην χρησιμοποιήσει ούτε να απειλήσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά κρατών που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα και ζωνών απαλλαγμένων από πυρηνικά όπλα», υπογράμμισε ο Λιν Τζιαν.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε επίσης την υποστήριξη της Κίνας στην πρόταση που έκανε τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να παραταθούν κατά ένα έτος οι περιορισμοί που προβλέπονται από τη New Start.

«Η Κίνα άσκησε πιέσεις στις ΗΠΑ να απαντήσουν θετικά» και «να ξαναρχίσουν γρήγορα τον διάλογο για τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία», δήλωσε. «Αυτό είναι επίσης που περιμένει εν γένει η διεθνής κοινότητα», κατέληξε.

Γκουτέρες: Ο κόσμος μπροστά σε «πολύ σοβαρή στιγμή»

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παρότρυνε χθες Τετάρτη την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα να αρχίσουν «χωρίς καθυστέρηση» διαπραγματεύσεις προκειμένου να κλειστεί νέα συμφωνία για τον πυρηνικό αφοπλισμό, καθώς τερματίστηκε η ισχύς της τελευταίας που απέμενε στις 02:00 (ώρα Ελλάδας), εξέλιξη που χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή στιγμή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Ο τερματισμός «κεκτημένων δεκαετιών δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη χρονική συγκυρία -ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», παρατήρησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, καλώντας τις ΗΠΑ και τη Ρωσία «να επιστρέψουν χωρίς καθυστέρηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσουν συμφωνία για νέο πλαίσιο».

Από την περίοδο του ψυχρού πολέμου, είχαν κλειστεί συμφωνίες για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων της Ουάσιγκτον και της Μόσχας, των δυο χωρών που κατέχουν το 80% των πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο σήμερα.

Η τελευταία χρονικά, η NEW START, που είχε υπογραφτεί το 2010, περιόριζε το οπλοστάσιο κάθε πλευράς στους 800 εκτοξευτήρες και στρατηγικά βομβαρδιστικά και σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές έτοιμες να χρησιμοποιηθούν («ανεπτυγμένες»), προβλέποντας ανταλλαγές δεδομένων και μηχανισμούς επαλήθευσης.

Η λήξη της σηματοδοτεί μετάβαση σε παγκόσμια πυρηνική τάξη πολύ λιγότερο ελεγχόμενη. Ήδη, οι επιθεωρήσεις που προέβλεπε είχαν ανασταλεί το 2023, εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία που εξαπολύθηκε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022.

«Για πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα και πλέον, είμαστε αντιμέτωποι με έναν κόσμο χωρίς κανέναν δεσμευτικό περιορισμό στα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», στηλίτευσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2019 από σημαντική συμφωνία πυρηνικού αφοπλισμού -για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF)- που είχαν υπογράψει το 1987 με τη Ρωσία (σ.σ. την τότε ΕΣΣΔ).

