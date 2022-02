Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίς σήμερα στο κέντρο της πόλης Ντανιέτσκ, η οποία βρίσκεται στα χέρια των φιλορώσων αυτονομιστών, διαπίστωσε δημοσιογράφος του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η αιτία της έκρηξης δεν είναι σαφής μέχρι στιγμής.

The DPR believes that this explosion was arranged by the Ukrainian special services in order to intimidate Donetsk journalists. But they are not particularly afraid.