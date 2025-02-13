DW: Τραμπ, ο μεγάλος «απών-παρών» στο Μόναχο

Είναι ένα παραδοσιακό, ετήσιο ραντεβού με καθαρά νατοϊκό πρόσημο, που έχει πάντα σαν στόχο του να υπογραμμίζει και να «ζεσταίνει» τη στενή σχέση Ευρώπης και ΗΠΑ. Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, που ξεκινά την Παρασκευή στο περιβόητο «Bayerischer Hof», έχει φέτος την ιδιαιτερότητα να γίνεται λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και υπό τη σκιά του γενικότερου συνθήματός του «Πρώτα η Αμερική».



Για αυτό και οι περίπου 60 ηγέτες που θα βρεθούν για τρεις ημέρες στην βαυαρική πρωτεύουσα ανυπομονούν να ακούσουν πρωτίστως τις τοποθετήσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.



Το ενδιαφέρον κυριολεκτικά «εκτοξεύτηκε» μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και τη συμφωνία τους για ειρηνευτικές συνομιλίες. Πάντως δεν πέρασε ασχολίαστο και το γεγονός ότι στο Μόναχο δεν έχει προγραμματίσει να έρθει ο «καθ'ύλην» αρμόδιος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος χθες ξακαθάρισε από τις Βρυξέλλες ότι η επιστροφή στα προ του 2014 σύνορα της Ουκρανίας είναι «ένας μη ρεαλιστικός στόχος».



O συντονιστής της Διάσκεψης του Μονάχου, Κρίστοφ Χόισγκεν παραδέχεται ότι κριτήριο για τις προθέσεις του υπερατλαντικού συμμάχου θα είναι η στάση του στη Μέση Ανατολή και φυσικά και στην Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η σύναξη του Μονάχου θα επιτύχει να φέρει πρόοδο προς την κατεύθυνση της ειρήνης.



«Ελπίζουμε ότι το Μόναχο θα αξιοποιηθεί και έχουμε επίσης τις αντίστοιχες ενδείξεις για να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην Ουκρανία».

Παρών και ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο ειδικός επιτετραμμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κέιθ Κέλογκ θα είναι επίσης παρόντες στο Μόναχο, όπου έτσι και αλλιώς το πλαίσιο είναι ηθελημένα χαλαρό και δεν υπάρχει πίεση για λήψη αποφάσεων. Εντυπωσιακά αποτελέσματα δεν πρέπει λοιπόν να αναμένονται προϊδεάζει ο Χόισγκεν, με πολύχρονη διπλωματική εμπειρία και θητεία ως σύμβουλος της Άνγκελα Μέρκελ.



«Η βάση είναι η προθυμία για διάλογο και όσο ο πρόεδρος Πούτιν δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση στο Κίεβο, δεν βλέπω την προϋπόθεση για έναν τέτοιο διάλογο».



Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν φήμες ότι ο Κέιθ Κέλογκ ίσως να αιφνιδιάσει, εξηγώντας τις ιδέες του προέδρου του για την πορεία προς την ειρήνη, λίγο πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια πολέμου. Αυτό ουσιαστικά υπονόησαν και εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου μετά την συνομιλία Τραμπ-Πούτιν. Ο Χόισγκεν πάντως προτιμά να μείνει εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου.



«Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση από την τάξη που αντικατοπτρίζεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Τραμπ και το Διεθνές Δίκαιο

Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι κάτι που παίρνει και τόσο σοβαρά, είτε αυτό αφορά την Ουκρανία, είτε τη Γάζα, είτε τη Γροιλανδία και τον Παναμά. Αν «όλοι οι άνθρωποί του Προέδρου» αποδείξουν κάτι διαφορετικό, αυτό θα είναι σίγουρα μια ευχάριστη έκπληξη. Για μερικούς μάλιστα θα έχει συντελεστεί ένα πραγματικό πολιτικό θαύμα.

