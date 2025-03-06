DW: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφιερωμένο στη στήριξη του Κιέβου

Υπό την αυξανόμενη «πίεση» της αλλαγής της στάσης των ΗΠΑ έναντι της Ουκρανίας, που προωθούν ειρηνευτική συμφωνία εις βάρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας, αλλά και της επιδείνωσης των ευρωατλαντικών σχέσεων τις πρώτες πέντε εβδομάδες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ , συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες για ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφιερωμένο στη στήριξη του Κιέβου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.



Παρά την κρισιμότητα των στιγμών παραμένει ωστόσο το ερώτημα εάν τελικά υιοθετηθούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την «επόμενη μέρα» στην Ουκρανία λόγω αντιδράσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας . Ευρωπαίοι διπλωμάτες παραμένουν πάντως αισιόδοξοι ότι θα μπορούσαν να στείλουν «ισχυρό μήνυμα» στήριξης του Κιέβου και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που θα είναι «παρών» στη σημερινή σύνοδο για «βιώσιμη ειρήνη», ακόμα και εάν χρειαστεί να βγει ξεχωριστή δήλωση εκ μέρους των 25 ηγετών.

Σε ό,τι αφορά μια «βιώσιμη ειρήνη» οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία «ειρηνευτικής δύναμης» με όσους επιθυμούν στη βάση της σχετικής πρότασης τηςκαι του. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να επικεντρωθούν παράλληλα στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, την επιτάχυνση των κοινών προμηθειών και την διερεύνηση νέων «μηχανισμών» για παροχή νέας στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Θέλοντας άλλωστε να διασκεδάσει το ενδεχόμενο μη υιοθέτησης συμπερασμάτων για την Ουκρανία, Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε χθες πως «ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα θα είναι και προς όφελος της Ουκρανίας».Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το φιλόδοξο σχέδιο «επανεξοπλισμού της Ευρώπης», που εισηγείται η πρόεδρος της Κομισιόν και που βασική ιδέα είναι να διευκολύνει μέσω νέου «εργαλείου» τη δανειοδότηση των κρατών μελών έως και 150 δις ευρώ για κοινές προμήθειες αμυντικών συστημάτων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφορούν μόνο μεγάλες βιομηχανίες από τη Γερμανία , Γαλλία και Ιταλία αλλά και μικρομεσαίες άλλων κρατών μελών.Αρκετές επιφυλάξεις, όμως, διατυπώνονται ήδη από κράτη μέλη και θα ζητηθούν διευκρινίσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την εφαρμογή της εθνικής «ρήτρας διαφυγής», που προτείνει για την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο καθώς φαίνεται ότι εξυπηρετεί ισχυρές οικονομίες, όπως τη Γερμανία διευκολύνει χώρες με χαμηλές αμυντικές δαπάνες, όπως την Ισπανία και δεν ωφελεί τελικά, υπερχρεωμένες χώρες, όπως την Ελλάδα.Ευρωπαίοι διπλωμάτες θεωρούν ότι οι σημερινές συζητήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και της Φον ντερ Λάιεν θα διαμορφώσουν την συνολική στρατηγική της και ενόψει της «λευκής βίβλου» για την ευρωπαϊκή άμυνα, στα τέλη του μήνα, που θα διευκολύνει και τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 του Μαρτίου.

