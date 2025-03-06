Πάπας Φραγκίσκος: Παραμένει στο νοσοκομείο – Φειδωλό το Βατικανό 

Εδώ και τρεις εβδομάδες, από τις 14 Φεβρουαρίου, ο Πάπας Φραγκίσκος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, με διπλή πνευμονία, και τα νέα για την πορεία της υγείας του φτάνουν με το σταγονόμετρο, εντείνοντας την ανησυχία δισεκατομμυρίων καθολικών πιστών σε όλο τον πλανήτη. Το Βατικανό έχει ανακοινώσει ότι «ο πάπας Φραγκίσκος δεν βρίσκεται εκτός κινδύνου» και ότι «η κατάστασή του παραμένει σταθερή, μέσα σε ένα πολύπλοκο, γενικότερο πλαίσιο».

Ο ίδιος ο Ποντιφίκας, με επιστολή του χθες, φάνηκε να προετοιμάζει το ποίμνιό του για το μοιραίο, ζητώντας από τους πιστούς «να μην ξορκίζουν τον θάνατο, αλλά να ξέρουν να τον λαμβάνουν ρεαλιστικά υπόψη τους».

Εξω από το νοσοκομείο, καθημερινά προσεύχεται πλήθος πιστών ενώ δεκάδες κάμερες από διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν «κατασκηνώσει» εδώ και μέρες.

Προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί κάποια νέα συνέντευξη Τύπου από τους θεράποντες γιατρούς. Ωστόσο, σήμερα έγινε γνωστό απλά ότι ο 88χρονος Αργεντίνος Ποντίφικας «πέρασε μία ήρεμη νύχτα» και ότι «τρέφεται κανονικά, χωρίς τεχνητή υποστήριξη».

Πηγή από την Αγία Έδρα και το νοσοκομείο επεσήμανε επίσης ότι «η όλη θεραπευτική αγωγή, που χορηγείται στον ποντίφικα, ακολουθεί ιατρικά και όχι χρονικά κριτήρια και λογική».

Σε σχέση, τέλος, με αναφορές του ιταλικού Τύπου στο ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες από τότε που ο Φραγκίσκος εισήχθη στο νοσοκομείο δεν διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους κάποια φωτογραφία του, πηγές του Βατικανού αναφέρουν ότι «καθένας αποφασίζει πότε και πώς θα δημοσιοποιήσει εικόνες του» και ότι «κάποιοι, πάντως, δεν θα ήταν ικανοποιημένοι με καμία φωτογραφία».

