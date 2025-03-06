Η Ευρώπη και η Ουκρανία βρίσκονται σε «αποφασιστική στιγμή», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλευρό του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την έναρξη της έκτακτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σαφή και άμεσο κίνδυνο και οφείλει να είναι σε θέση να προστατευθεί, να αμυνθεί, επίσης οφείλουμε να δώσουμε στην Ουκρανία τα μέσα για να προστατευθεί και να επιδιώξει μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς απέρριψε από την πλευρά του την προοπτική μίας «επιβεβλημένης ειρήνης» στην Ουκρανία, συνεπεία της προσέγγισης ανάμεσα στον Λευκό Οίκο του Τραμπ και το Κρεμλίνο του Πούτιν.

«Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία δεν θα είναι αναγκασμένη να δεχθεί μία επιβεβλημένη ειρήνη, αλλά ότι θα πρόκειται για μία ειρήνη δίκαιη και ισότιμη που θα εγγυάται την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους για την υποστήριξή τους και για το γεγονός ότι οι Ουκρανοί δεν είναι μόνοι απέναντι στην Ρωσία, μετά και το πάγωμα της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν είμαστε μόνοι. Και αυτά δεν είναι απλώς λόγια. Το αισθανόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό που στείλατε ένα ισχυρό μήνυμα στον ουκρανικό λαό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ουκρανός ηγέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

