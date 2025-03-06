Η Χαμάς κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει να υπονομεύσει την ασταθή παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα, μετά το τελεσίγραφο που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τους μαχητές της οργάνωσης, προτρέποντας την ηγεσία να εγκαταλείψει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε ότι οι απειλές του Τραμπ συνιστούν υποστήριξη στις προσπάθειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Αυτές οι απειλές περιπλέκουν τα πράγματα ... και ενθαρρύνουν (το Ισραήλ) να αποφύγει να εφαρμόσει τους όρους της», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαζέμ Κασίμ σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ ανέφερε: «Αυτή είναι η τελευταία σας προειδοποίηση! Για την ηγεσία, τώρα είναι η ώρα να φύγετε από τη Γάζα, όσο έχετε ακόμη αυτήν την ευκαιρία. Επίσης, προς τον λαό της Γάζας: Ένα όμορφο μέλλον σας περιμένει, όχι όμως εάν κρατάτε ομήρους. Εάν το κάνετε, είστε νεκροί!».

Οι μάχες στη Γάζα έχουν σταματήσει από τις 19 Ιανουαρίου στο πλαίσιο εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ και τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου και η Χαμάς έχει ανταλλάξει 33 Ισραηλινούς ομήρους και πέντε Ταϊλανδούς με περίπου 2.000 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και κρατούμενους.

Ωστόσο, η πρώτη φάση της εκεχειρίας έληξε το Σάββατο και οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση έχουν βαλτώσει.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ εισήλθαν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, παρακάμπτοντας ενδεχομένως το Ισραήλ για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από την οργάνωση.

«Shalom Hamas» σημαίνει «Γεια σας και αντίο», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του την Τετάρτη, σε μια προφανή αναφορά στην έναρξη των απευθείας συνομιλιών με την ομάδα.

Η επίσημη ισραηλινή αντίδραση στην εξέλιξη αυτή περιορίστηκε σε δήλωση μίας πρότασης αργά την Τετάρτη στην οποία αναφέρεται ότι «το Ισραήλ εξέφρασε στις ΗΠΑ τη θέση του σχετικά με τις απευθείας συνομιλίες με τη Χαμάς».

Πηγή: skai.gr

