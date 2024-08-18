DW: Διπλή «επικίνδυνη αποστολή» Μπλίνκεν στο Ισραήλ

Ύστερα από το πολεμικό κλίμα, που επικράτησε το Σάββατο στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, ο Μπλίνκεν καλείται δια της παρουσίας του στο Ισραήλ να συγκρατήσει πρωτίστως την Χεζμπολάχ και δευτερευόντως το Ιράν, έτσι ώστε να μην προβούν σε κάποια σπασμωδική κίνηση, που θα μπορούσε να τινάξει κυριολεκτικά στον αέρα το θετικό διπλωματικό κλίμα που διαμορφώθηκε στην Ντόχα τις προηγούμενες μέρες. Οι αλλεπάλληλες εκτοξεύσεις ρουκετών και drones εκ μέρους της Χεζμπολάχ και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που σκότωσαν ηγετικό στέλεχος της δύναμης καταδρομών «Ραντουάν» της λιβανικής οργάνωσης συνοδεύτηκαν από την ανακοίνωση της δημόσιας επιχείρησης παροχής ρεύματος του Λιβάνου, ότι αδυνατεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες του αεροδρομίου και του λιμανιού της Βηρυτού, τις κτηριακές εγκαταστάσεις των φυλακών και άλλων δημοσίων υπηρεσιών της χώρας, δημιουργώντας την αίσθηση ότι μία επίσημη πια επέκταση του πολέμου προς βορρά είναι προ των πυλών.

Ο γρίφος της Ράφα

Η δεύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο Άντονι Μπλίνκεν είναι να γεφυρώσει τις σοβαρές διαφορές, που έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες στις σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου για το καθεστώς ασφαλείας και κυριαρχίας, που θα διέπει την μεθόριο Γάζας - Αιγύπτου. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως τον λεγόμενο «Άξονα Φιλαδέλφειας» και το φυλάκιο της Ράφα, δημιουργώντας έντονη δυσαρέσκεια στα κέντρα λήψεως αποφάσεων στο Κάιρο.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται ότι, εάν προηγουμένως δεν ξεπεραστεί η κρίση στις σχέσεις των δύο αυτών βασικών στρατηγικών εταίρων τους στην περιοχή, το «πλαίσιο Μπάιντεν» για εκεχειρία στη Γάζα θα παραμείνει στα χαρτιά. Παρά τις αισιόδοξες δημόσιες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, ενδεικτικές της ανησυχίας είναι οι διαρροές που δημοσιεύει η καταριανή εφημερίδα Al-Arabi Al-Jadeed, που φέρουν τις ΗΠΑ να προτείνουν εγγυήσεις επί του εδάφους, ακόμα και με αποστολή δικών τους στρατιωτικών δυνάμεων στην μεθόριο Γάζας-Αιγύπτου – πρόταση που φέρεται να απορρίπτει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από την άλλη, ισραηλινές στρατιωτικές πηγές φέρονται να δηλώνουν στα κρατικά μέσα υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι «το ζήτημα του ελέγχου της μεθορίου Γάζας-Αιγύπτου μπορεί να επιλυθεί με ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από την διαφιλονικούμενη μεθοριακή ζώνη», τονίζοντας ότι «υπάρχει κατανόηση με τους διαμεσολαβητές». Αναπάντητο, ωστόσο, παραμένει το ερώτημα ποια στάση θα τηρήσει και η Χαμάς.

Αλλιώς τα βλέπει η Χαμάς

Η αισιόδοξη ατμόσφαιρα, που καλλιεργούν οι διαμεσολαβητές των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ, φαίνεται να περιορίζεται από τον εκπρόσωπο της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν. Με σημερινές του δηλώσεις σε αραβικά μέσα, επαναλαμβάνει ότι το Ισραήλ φέρεται να έχει προσθέσει όρους και προϋποθέσεις που δεν συνάδουν με το πλαίσιο εκεχειρίας που είχε συζητηθεί στις αρχές Ιουλίου, προσθέτοντας μάλιστα ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να μην ασκούν στους Ισραηλινούς τις κατάλληλες πιέσεις», που θα μπορούσαν να άρουν το αδιέξοδο.



Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις επαφές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Κάιρο, τα ισραηλινά κρατικά μέσα μεταδίδουν ότι, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες διπλωματικές πηγές, οι συνομιλίες θα αρχίσουν την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη.



Μέχρι τότε, ο Άντονι Μπλίνκεν καλείται να βρει τη χρυσή τομή και να γεφυρώσει τις διαφορές, αρχικά μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου, και στη συνέχεια ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εξαιρετικά κρίσιμη αναμένεται να είναι η αυριανή κατ’ ιδίαν συνάντηση Μπλίνκεν-Νετανιάχου, ενώ παράλληλα, δημοσιογραφικές διαρροές αναφέρουν ότι ήδη από χθες το απόγευμα, ομάδα Ισραηλινών εμπειρογνωμόνων βρίσκεται στο Κάιρο ενόψει της συνέχισης των κρίσιμων διαπραγματεύσεων.

