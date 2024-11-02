Λογαριασμός
Εντυπωσιακό βίντεο: Drone περνά μπροστά από ελικόπτερο Apache στο βόρειο Ισραήλ

Σύμφωνα με τις IDF, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από το Ιράκ καταρρίφθηκαν νωρίτερα από την ισραηλινή αεράμυνα

Drone

Συνεχίζονται και σήμερα οι επιθέσεις με drones στο βόρειο Ισραήλ. Εντυπωσιάζει το βίντεο που δείχνει ένα drone να πετάει κοντά στη Ναχαρίγια και να περνά μπροστά από ένα ελικόπτερο Apache.

Σύμφωνα με τις IDF, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από το Ιράκ καταρρίφθηκαν νωρίτερα από την ισραηλινή αεράμυνα πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Τα drones εκτοξεύτηκαν «από τα ανατολικά», λένε οι IDF. 

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση τους, ισχυριζόμενη ότι είχε στοχεύσει τοποθεσίες στο Εϊλάτ.

Δεν ακούστηκαν σειρήνες στο Εϊλάτ καθώς τα drones καταρρίφθηκαν πριν εισέλθουν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Σειρήνες στη Γαλιλαία

Επίσης, δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ λίγο μετά τις 11, πυροδοτώντας σειρήνες στη Δυτική Γαλιλαία και στην περιοχή του κόλπου της Χάιφα.

Σύμφωνα με το IDF, ένα από τα βλήματα αναχαιτίστηκε, ενώ το δεύτερο χτύπησε ανοιχτό χώρο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές.

Τα νέα χτυπήματα έρχονται σε συνέχεια των νυχτεριών όπου 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με ρουκέτα που σημειώθηκε τη νύχτα στην κεντρική πόλη Τίρα.

