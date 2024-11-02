Σχεδόν 200.000 κάτοικοι πόλης της δυτικής Ιαπωνίας κλήθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα σήμερα, Σάββατο καθώς οι αρχές φοβούνται κατολισθήσεις και πλημμύρες εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων μετά το πέρασμα τυφώνα.

Η πόλη Ματσουγιάμα, στον νομό Έχιμε, «εξέδωσε προειδοποίηση (...) ζητώντας από 189.552 κατοίκους δέκα συνοικιών της να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του δήμου.

Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, «ο θερμός και υγρός αέρας (...) προκαλεί ισχυρές βροχές συνοδευόμενες από θύελλες στη δυτική Ιαπωνία», εν μέρει εξαιτίας του Κονγκ-ρέι, τυφώνα που έπληξε προχθές Πέμπτη την Ταϊβάν, προκαλώντας τον θάνατο δυο ανθρώπων, προτού υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα.

Η υπηρεσία προειδοποίησε εναντίον πιθανών κατολισθήσεων και πλημμυρών στη δυτική Ιαπωνία (εντός της ημέρας) και κατόπιν στην ανατολική (αύριο Κυριακή).

Εξαιτίας της βροχόπτωσης, η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη στο τμήμα από το Τόκιο ως τη Φουκουόκα, στη νότια Ιαπωνία, νωρίς το πρωί. Η κίνηση ξανάρχισε αργότερα, αλλά με καθυστερήσεις.

Επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας μεγεθύνει τον κίνδυνο εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερο νερό.

Τον Σεπτέμβριο, μικρός ποταμός στη χερσόνησο Νότο, στην κεντρική Ιαπωνία, υπερχείλισε εξαιτίας εξαιρετικών βροχοπτώσεων, μεταμορφώθηκε σε χείμαρρο λάσπης που πλημμύρισε δρόμους και σπίτια και άφησε πίσω κάπου δεκαπέντε νεκρούς.

