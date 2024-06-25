Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης την Τρίτη για τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ρωσίας και τον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου για επίθεση σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία.

Το δικαστήριο κατηγορεί τον πρώην υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και τον αρχηγό του επιτελείου Στρατηγό Βαλερί Γκερασίμοφ για εγκλήματα πολέμου, αλλά και για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας για απάνθρωπες πράξεις.

Το δικαστήριο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα εντάλματα εκδόθηκαν επειδή οι δικαστές θεώρησαν ότι υπήρχαν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουν ότι οι δύο άνδρες είναι υπεύθυνοι για «πυραυλικά χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά της ουκρανικής ηλεκτρικής υποδομής» από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 9 Μαρτίου 2023.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου, ένας μεγάλος αριθμός χτυπημάτων εναντίον πολλών σταθμών και υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκαν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε πολλές τοποθεσίες στην Ουκρανία», πρόσθεσε το δικαστήριο.

Δεν υπάρχει άμεση πιθανότητα σύλληψης κανενός από τους υπόπτους καθώς η Ρωσία δεν είναι μέλος του παγκόσμιου δικαστηρίου, δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του και αρνείται να παραδώσει υπόπτους.

Πέρυσι, το δικαστήριο εξέδωσε επίσης ένταλμα για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας τον πως φέρει προσωπική ευθύνη για τις απαγωγές παιδιών από την Ουκρανία.

Ο Πούτιν αντικατέστησε τον Σόιγκου ως υπουργό Άμυνας σε μια αναδιάρθρωση του υπουργικού συμβουλίου τον Μάιο, καθώς ξεκίνησε την πέμπτη θητεία του ως πρόεδρος. Διόρισε τον Σόιγκου ως γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ανέφερε το Κρεμλίνο.

