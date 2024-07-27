Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις κατήγγειλε ως "απάνθρωπο και επαίσχυντο" το ισραηλινό πλήγμα σήμερα σε σχολείο στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, που προκάλεσε τον θάνατο 30 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η επίθεση αυτή που πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό είναι "μια νέα επίδειξη ωμής, υπερβολικής βίας", δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρώας κυβέρνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση.

"Η στοχοθέτηση μιας περιοχής που κατοικείται από εκτοπισμένες οικογένειες είναι απάνθρωπη και επαίσχυντη", πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει χρήση "δυσανάλογης" βίας σε έναν πόλεμο που προκαλεί έναν "απαράδεκτο" αριθμό νεκρών και τραυματιών αμάχων, "κυρίως παιδιών".

Υπογραμμίζοντας ότι "η αιματοχυσία και τα δεινά πρέπει να σταματήσουν", ο Σάιμον Χάρις επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός, καθώς το Δουβλίνο αναγνώρισε επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος στα τέλη Μαΐου, μαζί με τη Μαδρίτη και το Όσλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

