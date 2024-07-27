Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε την Παρασκευή σε μέλη χριστιανικής οργάνωσης ότι αν τον ψηφίσουν τον Νοέμβριο "σε τέσσερα χρόνια δεν θα χρειαστεί να ψηφίσετε πάλι. Θα το 'χουμε φτιάξει τόσο καλά, δεν θα χρειαστεί να ξαναψηφίσετε".

Δεν είναι σαφές τι εννοούσε ο πρώην πρόεδρος με αυτό του το σχόλιο σε μια προεκλογική εκστρατεία όπου οι Δημοκρατικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν ότι συνιστά απειλή για τη δημοκρατία και μετά την απόπειρά του να ανατρέψει την ήττα του από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2020, κάτι που οδήγησε στην αιματηρή εισβολή στο αμερικανικό Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου το 2021.

Η ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα διευκρίνισης των σχολίων του.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η συντηρητική οργάνωση Turning Point Action στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

"Χριστιανοί, πηγαίντε να ψηφίσετε, μόνο αυτή τη φορά. Δεν θα χρειαστεί να το κάνετε ποτέ ξανά. Τέσσερα χρόνια ακόμα, το ξέρετε, θα διορθωθεί, θα είναι εντάξει, δεν θα χρειαστεί να ξαναψηφίσετε πια, ωραίοι μου χριστιανοί", είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: "Σας αγαπάω χριστιανοί. Κι εγώ χριστιανός είμαι. Σας αγαπάω, πηγαίνετε, πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Σε τέσσερα χρόνια δεν θα χρειαστεί να ψηφίσετε πάλι, θα το'χουμε φτιάξει τόσο καλά που δεν θα χρειαστεί να ψηφίσετε πάλι".

Σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο στο Fox News ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι αν κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου θα φερθεί σαν δικτάτορας, αλλά μόνο "στην αρχή", για να κλείσει το νότιο σύνορο με το Μεξικό και να επεκτείνει την εξόρυξη πετρελαίου.

Οι Δημοκρατικοί επωφελήθηκαν από το σχόλιό του εκείνο και έκτοτε ο Τραμπ λέει ότι επρόκειτο για αστείο.

Αν ο Τραμπ κερδίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο μπορεί να παραμείνει μόνο άλλα τέσσερα χρόνια στην προεδρία. Οι Αμερικανοί πρόεδροι επιτρέπεται να μείνουν στην προεδρία μόνο για δύο θητείες--συναπτές ή όχι--με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα.

Τον Μάιο, μιλώντας σε συγκέντρωση της National Rifle Association (της ισχυρότερης οργάνωσης που ασκεί πίεση για τα δικαιώματα κατοχής όπλων στις ΗΠΑ) ο Τραμπ είχε πει χαριτολογώντας ότι θα εκτίσει περισσότερες από δύο προεδρικές θητείες.

Είχε αναφερθεί στην προεδρία του Δημοκρατικού Φραγκλίνου Ρούσβελτ, του μοναδικού προέδρου που εξέτισε περισσότερες από δύο θητείες. Το όριο των δύο θητειών προστέθηκε στο Σύνταγμα των ΗΠΑ μετά το πέρας της προεδρίας Ρούσβελτ.

"Ξέρετε, ο FDR (ο Ρούσβελτ), 16 χρόνια--σχεδόν 16 χρόνια--έκανε τέσσερις θητείες. Δεν ξέρω, θα υπολογίσουμε τρεις θητείες ή δύο θητείες;", είχε αναρωτηθεί ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθους.

Τα χθεσινά του σχόλια υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να κινητοποιήσουν αμφότερα τα κόμμα την εκλογική τους βάση καθώς, όπως φαίνεται, η μάχη για την προεδρία αναμένεται να είναι σώμα με σώμα. Ο Τραμπ είχε λάβει μεγάλη στήριξη από τους ευαγγελιστές στις προηγούμενες δύο εκλογές.

Η μάχη έγινε ξαφνικά δυσκολότερη για εκείνον μετά την απόφαση του Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεκλογική του εκστρατεία και να στηρίξει την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις, η οποία θα είναι προφανώς και η αντίπαλος του Τραμπ.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει περιοριστεί σημαντικά το μεγάλο προβάδισμα που είχε ο Τραμπ επί του Μπάιντεν από τότε που ο νυν πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

