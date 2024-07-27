Η Υπηρεσία Πολιτικής Αμυνας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι η ισραηλινή επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δευτέρα στη Χαν Γιούνις έχει αφήσει πίσω της περίπου 170 νεκρούς μέσα και γύρω από αυτή την πολυπληθή πόλη στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

«Από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή Χαν Γιούνις μιλάμε για περίπου 170 μάρτυρες και εκατοντάδες τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ αναφερόμενος στην επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέες εντολές εκκένωσης περιοχών της Χαν Γιούνις, διευρύνοντας την επιχείρησή του εντός και γύρω από την πόλη αυτή, όπου έχουν ήδη εκτοπιστεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εδώ και μέρες.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι πάνω από 180.000 άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί για να γλιτώσουν από τις μάχες στην Χαν Γιούνις από τη Δευτέρα που ξεκίνησε νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή αυτή, μετά την εύρεση των πτωμάτων πέντε ομήρων που είχαν σκοτωθεί στην άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε στην Χαν Γιούνις επιχείρηση διάσωσης και ανέκτησε τα πτώματα των πέντε ομήρων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν δύο έφεδροι και δύο κληρωτοί στρατιώτες. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου μαχητών της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, 111 εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και από αυτούς οι 39 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

