Είναι η επόμενη μέρα της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος λαμβάνει και επίσημα το χρίσμα για τη διεκδίκηση της προεδρίας. Ο λόγος του σαφώς πιο ήπιος. Ένας Τραμπ που φαίνεται να είναι πιο λογικός, χωρίς ακραίες φωνές. Ένας Τραμπ που δημιουργεί την ελπίδα, ότι κάτι άλλαξε μετά την απόπειρα εναντίον του. Η ελπίδα... έσβησε σε λίγες ώρες. Τα επόμενα 24ωρα και ιδιαίτερα μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα του χρίσματος των Δημοκρατικών, ο Τραμπ άρχισε να κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στη νέα του αντίπαλο Κάμαλα Χάρις. Με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με κατά μέτωπο επιθέσεις, δίχως καν να υπολογίζει ότι έχει μία κυρία απέναντί του, ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας δείχνει το γνωστό του πρόσωπο. Απαξίωση, δολοφονία χαρακτήρα, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη... Όλα στον βωμό της νίκης, με ένα διαφαινόμενο σχέδιο τριών αξόνων, προκειμένου να αποδομήσει πλήρως την Κάμαλα Χάρις.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μία ροπή των ψηφοφόρων προς την Κάμαλα Χάρις, η οποία, μόνο με την παρουσία της, φαίνεται να κάλυψε την απόσταση που χώριζε τον Μπάιντεν από τον Τραμπ. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου παράξενο, που ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έχει αρχίσει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του απέναντι στην Κάμαλα Χάρις. Μία επίθεση συντονισμένη, καλά οργανωμένη, βασισμένη σε τρεις άξονες, με στόχο να την αποδομήσει στη συνείδηση των ψηφοφόρων και να πάρει με το μέρος του το μεγάλο αυτό ποσοστό που αμφιταλαντεύεται:

Πρώτος άξονας: Αποκαλεί την Κάμαλα Χάρις «ριζοσπαστική» αριστερή

Για τον Τραμπ και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών, το να αποκαλείσαι ριζοσπαστικός αριστερός, είναι σχεδόν το ίδιο με το να είσαι τρομοκράτης. Μην ξεχνάμε ότι, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, για δεκαετίες στις ΗΠΑ, υπερίσχυε η λογική του πολέμου κατά των αριστερών.

Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του επισημαίνουν συγκεκριμένες δηλώσεις και κινήσεις της Κάμαλα Χάρις, προκειμένου να τεκμηριώσουν τις δηλώσεις τους.

Κατά τη διάρκεια του 2019 - σε συζητήσεις και συνεντεύξεις - η κα Χάρις ενέκρινε την κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, για ένα κυβερνητικό σύστημα που θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών. Υποστήριξε την αποποινικοποίηση της εισόδου χωρίς έγγραφα στις ΗΠΑ και υποστήριξε την κατάργηση του Ice, της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνειακής επιβολής. Υποστήριξε τη σαρωτική περιβαλλοντική νομοθεσία για το Green New Deal και υποστήριξε την απαγόρευση του fracking και των γεωτρήσεων ανοικτής θαλάσσης.

Τις θέσεις αυτές που εξέφρασε τότε η Κάμαλα Χάρις, επικαλείται ο Τραμπ για να τη χαρακτηρίσει «ριζοσπαστική αριστερή».

Η καμπάνια εναντίον της «ριζοπαστικής υποψήφιας» περιλαμβάνει την κυκλοφορία βίντεο με θέσεις της Κάμαλα Χάρις που έχουν απομονωθεί και παρουσιάζονται όπως βολεύει την τακτική των Ρεπουμπλικανών.

Ο στόχος του Τραμπ, μέσα από την ταμπέλα της «ριζοσπαστικής Κάμαλα», είναι να κερδίσει τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί με την αντιαριστερή ιδέα στη διάρκεια των δεκαετιών.

Δεύτερος άξονας: «Δεσμεύει» την Κάμαλα Χάρις με τις πολιτικές του Μπάιντεν

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει συνεχώς ότι η Κάμαλα Χάρις ήταν και είναι αντιπρόεδρος του Τζο Μπάιντεν. Ο Ρεπουμπικανός μεγιστάνας ασκεί κριτική σε δύο βάσεις. Από τη μία λέει ότι για τέσσερα χρόνια, η Κάμαλα Χάρις ήταν μία αντιπρόεδρος «μαριονέτα», δηλαδή δεν εξέφραζε πολιτικές θέσεις. Από την άλλη, εφόσον δεν εξέφραζε δικές της θέσεις, ο Τραμπ λέει ότι η Κάμαλα υιοθετεί όλες τις πολτικές του Μπάιντεν. Πολιτικές, που κατά τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, δυσαρέστησαν πολύ κόσμο και γι΄αυτό εκείνος προηγείται στις δημοσκοπήσεις και φαίνεται να είναι το φαβορί ενόψει των εκλογών της 5η Νοεμβρίου.

Ο Μπάιντεν -άρα και η Κάμαλα κατά τον Τραμπ- άκουσαν κριτική για τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές, τους χειρισμούς του στο θέμα του πολέμου στη Γάζα, αλλά και το μεταναστευτικό, το οποίο ταλανίζει μονίμως την αμερικανική κοινωνία.

«Η Καμάλα Χάρις είναι προς το παρόν γνωστή μόνο ως μια αποτυχημένη και αντιδημοφιλής αντιπρόεδρος που μαχαίρισε το αφεντικό της στην πλάτη για να εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα που δεν μπορούσε να κερδίσει, αλλά οι ψηφοφόροι πρόκειται να μάθουν, χειροτερεύει», δήλωσε ο Taylor Budowich, ο οποίος διευθύνει την επιτροπή πολιτικής δράσης που συνδέεται με την εκστρατεία του Τραμπ.

Τρίτος άξονας: Επίθεση για τα χρόνια που η Κάμαλα Χάρις ήταν εισαγγελέας

Στην πρώτη δημόσια συγκέντρωση της προεδρικής εκστρατείας της, η Κάμαλα Χάρις αποκάλυψε μια ιδιαίτερα αιχμηρή γραμμή επίθεσης κατά του πρώην προέδρου. Σημειώνοντας ότι είχε υπηρετήσει ως εισαγγελέας στην αίθουσα του δικαστηρίου και ως γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια, είπε ότι αντιμετώπισε «δράστες κάθε είδους». «Ακούστε με λοιπόν όταν λέω ότι ξέρω τον τύπο του Ντόναλντ Τραμπ», κατέληξε.

Ο διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας του Τραμπ, Chris LaCivita, έδωσε ήδη ένα δείγμα γραφής για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν. Η εκστρατεία του Τραμπ προετοιμάζεται για επιθέσεις στο εισαγγελικό μητρώο της σημερινής αντιπροέδρου.

Από τη μια πλευρά, τη χτυπούν επειδή είναι πολύ σκληρή - ιδιαίτερα με μαύρους άνδρες για εγκλήματα ναρκωτικών - σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν την υποστήριξη από τη βάση των ψηφοφόρων της. Από την άλλη, αναφέρουν περιπτώσεις όπου η κ. Χάρις είτε επέλεξε να μην ασκήσει δίωξη, είτε επέτρεψε την υπό όρους αποφυλάκιση ατόμων που συνέχισαν να διαπράττουν νέα εγκλήματα.

Οι Δημοκρατικοί αντικρούουν, λέγοντας πως με αυτές τις τακτικές, οι Ρεπουμπλικανοι του Τραμπ δεν θα καταφέρουν να αντιστρέψουν την ανοδική τάση της Κάμαλα Χάρις. Ποιος θα δικαιωθεί; Θα φανεί στο... χειροκρότημα, δηλαδή στην κάλπη της 5ης Νοεμβρίου.





Πηγή: skai.gr

