Όρμπαν: Το σχέδιο της ΕΕ για την απαγόρευση των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών πρέπει να αποτραπεί

Η Κομισιόν θα προτείνει τον επόμενο μήνα μέτρα για τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών όλου του ρωσικού φυσικού αερίου και του LNG μέχρι το τέλος του 2027

Βίκτορ Όρμπαν

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας πρέπει να αποτραπεί, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν θα προτείνει τον επόμενο μήνα νομικά μέτρα για τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών όλου του ρωσικού φυσικού αερίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέχρι το τέλος του 2027, ανέφερε ο οργανισμός νωρίτερα τον Μάιο. Τα κράτη μέλη Σλοβακία και Ουγγαρία, τα οποία εξαρτώνται από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν αντιταχθεί στην πρόταση αυτή.

