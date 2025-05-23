Όρμπαν: Το σχέδιο της ΕΕ για την απαγόρευση των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών πρέπει να αποτραπεί

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας πρέπει να αποτραπεί, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν θα προτείνει τον επόμενο μήνα νομικά μέτρα για τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών όλου του ρωσικού φυσικού αερίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέχρι το τέλος του 2027, ανέφερε ο οργανισμός νωρίτερα τον Μάιο. Τα κράτη μέλη Σλοβακία και Ουγγαρία, τα οποία εξαρτώνται από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν αντιταχθεί στην πρόταση αυτή.

Πηγή: skai.gr

