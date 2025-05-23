Το Πεκίνο μελετά την επόμενη κίνηση μετά τη «νίκη» του στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ

Η απροσδόκητη εκεχειρία σε έναν κλιμακούμενο δασμολογικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας χαιρετίστηκε από Κινέζους σχολιαστές ως επιτυχία για τη χώρα. Ωστόσο, το Πεκίνο δεν τρέφει ψευδαισθήσεις και προετοιμάζεται για μια δύσκολη πορεία στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και για τις διαπραγματεύσεις που ακολουθούν.

Ήδη, τις ημέρες αμέσως μετά τη συμφωνία της 12ης Μαΐου μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων διαπραγματευτών στη Γενεύη, το Πεκίνο επιτέθηκε στην Ουάσινγκτον. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν. Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «υπονομεύουν» τις συνομιλίες της Γενεύης, αφού η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε τις εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζονται από την εθνική πρωταθλήτρια τεχνολογίας Huawei. Δύο ημέρες αργότερα, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «καταχράται τους ελέγχους εξαγωγών για να καταστείλει και να περιορίσει την Κίνα», αναφερόμενη ξανά στις οδηγίες του Τραμπ σχετικά με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Το Πεκίνο εμμείνει επίσης στη θέση του σχετικά με τη φαιντανύλη, αποκαλώντας τη μάστιγα των ναρκωτικών ένα «πρόβλημα των ΗΠΑ, όχι της Κίνας».

Η σκληρή αυτή στάση της Κίνας στέλνει ένα σαφές μήνυμα ενόψει των αναμενόμενων διαπραγματεύσεων: Ότι ακόμη και όταν το Πεκίνο αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα από τις εμπορικές τριβές, δεν έχει καμία διάθεση για γρήγορες παραχωρήσεις εις βάρος της δικής του εικόνας ή των συμφερόντων του.

Αποτελεί επίσης μια υπενθύμιση ότι παρά την προσωρινή αναστολή, μια εδραιωμένη στρατηγική αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας θα ρίξει βαριά σκιά σε αυτές τις συνομιλίες.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς η εκεχειρία που συμφωνήθηκε από Αμερικανούς και Κινέζους αξιωματούχους νωρίτερα αυτόν τον μήνα διαρκεί μόνο 90 ​​ημέρες. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μειώσουν κατά 115 ποσοστιαίες μονάδες τους δασμούς. Δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αν και ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, και ο εμπορικός απεσταλμένος της Κίνας, Λι Τσενγκγκάνγκ, συναντήθηκαν στο περιθώριο μιας συνάντησης υπουργών εμπορίου της APEC στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε το Reuters.

«Καμία ψευδαίσθηση»

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς σε εμπορικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο τον περασμένο μήνα, η Κίνα ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση από τις περισσότερες χώρες, επιβάλλοντας γρήγορα τα δικά της μέτρα.

Και δεν υποχώρησε ακόμη και όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέστειλε τους περισσότερους δασμούς σε άλλες χώρες, ενώ τους αύξησε στην Κίνα. Τώρα, οι Κινέζοι ηγέτες πιθανότατα αισθάνονται «καθησυχασμένοι ότι η στρατηγική τους για τις ΗΠΑ είναι στο σωστό δρόμο», σύμφωνα με τον γεωπολιτικό στρατηγό Μπράιαν Γουόνγκ, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

Το ερώτημα όμως για το Πεκίνο είναι πώς να το μετατρέψει αυτό σε μια διαρκή νίκη για την οικονομία του. Εάν οι τρέχοντες μειωμένοι δασμοί παραμείνουν σε ισχύ, το εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας θα μπορούσε να μειωθεί κατά το ήμισυ, μειώνοντας κατ επέκταση την ανάπτυξη της Κίνας κατά 1,6% και οδηγώντας σε απώλειες τεσσάρων έως έξι εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την επικεφαλής οικονομολόγο Ασίας-Ειρηνικού Αλίσια Γκαρσία Ερέρο στην επενδυτική τράπεζα Natixis.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη διατυπώσει ένα σαφές σύνολο απαιτήσεων για τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα, αλλά ο πρόεδρος έχει από καιρό επικρίνει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα, ύψους περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και κατηγορεί τη χώρα για την μετεγκατάσταση αμερικανικών θέσεων εργασίας και την παρακμή της αμερικανικής μεταποίησης.

Αντιμετωπίζοντας την καταιγίδα

Όμως παρά την αυστηρή ρητορική του, αναλυτές εκτιμούν ότι το Πεκίνο είναι πιθανό να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει στο να πάρει πίσω ή να επεκτείνει μια εμπορική συμφωνία για την αγορά περισσότερων αμερικανικών προϊόντων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου εμπορικού πολέμου του Τραμπ, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως. Η συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου ή οι αυστηρότεροι έλεγχοι στην παραγωγή πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης θα μπορούσαν να είναι μια ακόμη συνεργασία.

«Οι Κινέζοι είναι πρόθυμοι να κάνουν συμφωνίες, ώστε να αντέξουν την καταιγίδα που ονομάζεται Τραμπ», δήλωσε ο Γιουν Σουν, διευθυντής του προγράμματος για την Κίνα στο think tank Stimson Center στην Ουάσινγκτον. «Αν υπάρχει τρόπος να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και να σταθεροποιήσουν τις διμερείς σχέσεις... αυτός είναι ο προτιμότερος. Αλλά θέλουν οι ΗΠΑ να είναι πρακτικές και λογικές».

Υπάρχουν σαφή σημεία τριβής. Το Πεκίνο πιθανότατα θα ήθελε να εργαστεί για να κλείσει το εμπορικό χάσμα αγοράζοντας αμερικανική τεχνολογία υψηλής τεχνολογίας, μεγάλο μέρος της οποίας απαγορεύεται πλέον η πώλησή της εκεί. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι μπορεί επίσης να είναι επιφυλακτικοί στο να διαπραγματευτούν υπερβολικά σε γενικές γραμμές με την ομάδα του Τραμπ και να κάνουν παραχωρήσεις που σχετίζονται με το άνοιγμα του οικονομικού τους συστήματος. Όπως και να έχει όμως, το Πεκίνο έχει τη δική του επιρροή, καθώς φαίνεται να συνεχίζει να διατηρεί αυστηρό έλεγχο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τις στρατιωτικές βιομηχανίες.

Αλλά και οι αναλυτές θεωρούν την Κίνα πιο ικανή να αντέξει τον οικονομικό πόνο από τις ΗΠΑ αφού ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, είναι ένας ισχυρός άνδρας στην κορυφή ενός αυστηρά ελεγχόμενου συστήματος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος δεν είναι ευάλωτος με τον ίδιο τρόπο όπως ο Τραμπ όταν αρχίζουν οι επιπτώσεις στην οικονομία, όπως η πτώση των τιμών.

«Παρόλο που οι επιπτώσεις των δασμών στην οικονομία της Κίνας θα γίνουν πιο έντονες, το Πεκίνο πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει τον εμπορικό πόλεμο περισσότερο από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο πρώην Κινέζος διπλωμάτης Zhou Xiaoming σε διαδικτυακή του ανάλυση νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Σι και οι αξιωματούχοι του έχουν ξεκινήσει μια σειρά από διπλωματικές ενέργειες στοχεύοντας σε εταίρους από τη Λατινική Αμερική έως την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία, προβάλλοντας την Κίνα ως υπεύθυνο εταίρο - και προσφέροντας την ενίσχυση της συνεργασίας ή την επέκταση του ελεύθερου εμπορίου.

Ανεξάρτητα όμως από το τι θα συμβεί τις επόμενες 90 ημέρες, η ευρύτερη αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας σημαίνει ότι και οι δύο ελπίζουν να γίνουν λιγότερο εξαρτημένες η μία από την άλλη.

