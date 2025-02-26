Γερμανία: Πυροβολισμοί έξω απο δικαστήριο – Αναφορές για τραυματίες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έχει στηθεί μπροστά από το περιφερειακό δικαστήριο του Bielefeld, στη Γερμανία, καθώς πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το κτίριο.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι κείτονται τραυματισμένοι στο έδαφος, ένα άτομο φαίνεται να αναπνέει. Αστυνομικοί φροντίζουν τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία σπεύδουν αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό δικαστήριο, όπως αναφέρει η Bild.

Η δίκη για τον θάνατο από πυροβολισμούς του επαγγελματία πυγμάχου Besar Nimani ξεκίνησε στο δικαστήριο στις 9 το πρωί. Σε δίκη βρίσκεται ο Hüseyin Akkurt (38), ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος στις Βρυξέλλες στα μέσα Ιουλίου. Ένας δεύτερος ύποπτος εξακολουθεί να διαφεύγει.

Στη 1.30 μ.μ., έπεσαν ξαφνικά πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της δίκης. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στη Bild ότι οι αστυφύλακες έξω από την πόρτα της αίθουσας του δικαστηρίου φώναξαν ξαφνικά: «Κάποιος πυροβολεί έξω!». Στη συνέχεια όλοι έτρεξαν έξω στο δρόμο.

Δεν είναι σαφές αν οι δράστες έχουν ήδη συλληφθεί. Πιθανόν ένα άτομο να κρύβεται αυτή τη στιγμή, ενώ ένα άλλο λέγεται ότι έχει ήδη συλληφθεί. Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας κάνει κύκλους πάνω από το σημείο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, υποστηρίζεται ότι δύο μέλη της οικογένειας του κατηγορούμενου είναι πιθανότατα τα θύματα των πυροβολισμών. Ο ένας από αυτούς υπέστη τραύμα από σφαίρα στο πόδι.

Πηγή: skai.gr

