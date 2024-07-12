Το Κυπριακό βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ που έλαβε χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής της απεσταλμένης Μαρίας 'Ανχελα Ολγκίν για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό .

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το γεγονός ότι η Κύπρος 50 χρόνια μετά την τραγωδία του '74 παραμένει διαιρεμένη.

Πρόκειται για μια - όπως είπε - μη αποδεκτή κατάσταση και τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για μια δίκαιη βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές στον ΟΗΕ ο Γενικός Γραμματέας κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με την Έλληνα Πρωθυπουργό ανέφερε ότι έχει τη διάθεση να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει για να φτάσουν οι δύο κοινότητες στην επανέναρξη του διαλόγου.

Στη συνάντηση των δύο ανδρών δεν δόθηκαν πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκθεσης της κ. Ολγκίν, αναφέρθηκε ότι η έκθεση παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση στη νήσο.

Ωστόσο, αυτό που ξεκαθαρίζουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές είναι ότι δεν υπάρχει εισήγηση της Γενικής Γραμματείας για τετραμερή ή πενταμερή συνάντηση, το οποίο δεν δέχεται ούτε η Αθήνα.

Το επόμενο άμεσο διάστημα υπάρχουν προτάσεις να ανακοινωθούν οι του Αντόνιο Γκουτέρες , ο οποίος από την Τετάρτη 10 Ιουλίου μελετά την έκθεση που του παρέδωσε η προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν.

Ο Γενικός Γραμματέας δεν ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τις προσπάθειες, ώστε να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, ενώ υπάρχει η πρόταση να συζητηθεί η εντολή της κ. Ολγκίν στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης (11 Ιουλίου) η κ. Ο Ολγκίν συναντήθηκε με την Έλληνα και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ενώ σήμερα ζήτησε να συναντηθεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες που γνωστοποιούνται να γίνουν δεκτή από τον Αμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Τζέιμς Ομπραιαν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στη συνάντηση Γκουτέρες - Μητσοτάκη συζητήθηκε ακόμη η ανάληψη από την Ελλάδα θέση μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας (2025-26).

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Γκουτέρες για τις ελληνικές προτεραιότητες και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θέλει να είναι γέφυρα ανάμεσα στον Νότο και το Βορρά, τη Δύση και την Ανατολή, καθώς είναι κράτος μέλος της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, και συνομιλεί ταυτόχρονα με τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.