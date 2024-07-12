Συνάντηση Μητσοτάκη – Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη: «Μη αποδεκτή η διαίρεση της Κύπρου»

Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης του Μαρία Άνχελα Ολγκίν για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το γεγονός ότι η Κύπρος 50 χρόνια μετά την τραγωδία του '74 παραμένει διαιρεμένη είναι μια μη αποδεκτή κατάσταση, και τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.





Συζητήθηκε ακόμη η ανάληψη από την Ελλάδα θέσης μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας (2025-26).



Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Γκουτέρες για τις ελληνικές προτεραιότητες, και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θέλει να είναι γέφυρα ανάμεσα στον Νότο και το Βορρά, την Δύση και την Ανατολή, καθώς είναι κράτος- μέλος της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, και συνομιλεί ταυτόχρονα με χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο για να παραστεί στις εκδηλώσεις καταδίκης της τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου. Ο πρωθυπουργός απάντησε θετικά σε σχετική πρόσκληση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για συμμετοχή στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούν στη Λευκωσία επ’ αφορμής της συμπλήρωσης 50 χρόνων από τον Ιούλιο του 1974.



Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στη βόρεια πλευρά της Πράσινης Γραμμής που χωρίζει τη Λευκωσία στα δύο, θα βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και η αντιπολίτευση για να γιορτάσουν τον Αττίλα 1.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.