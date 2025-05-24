Ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή χθες, Παρασκευή, στην κυβέρνηση Τραμπ να διευκολύνει την επιστροφή ενός Γουατεμαλτέκου, για τον οποίο είπε πως απελάθηκε στο Μεξικό παρά τους φόβους ότι θα υφίστατο εκεί διώξεις, αφού αξιωματούχοι παραδέχθηκαν πως έκαναν λάθος στην υπόθεσή του.

Ο Περιφερειακός Δικαστής της Βοστώνης Μπράιαν Μέρφι εξέδωσε την εντολή μερικές ημέρες αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης παραδέχθηκε ότι ο ισχυρισμός του πως ο άνδρας είχε δηλώσει ρητά ότι δεν φοβάται να σταλεί στο Μεξικό, βασίσθηκε σε εσφαλμένη πληροφορία.

Η απόφαση αυτή είναι η πιο πρόσφατη μέχρι στιγμής περίπτωση δικαστή που διατάσσει την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διευκολύνει την επιστροφή ενός μετανάστη, που εκδιώχθηκε στο πλαίσιο των σαρωτικών προσπαθειών του ρεπουμπλικανού να πραγματοποιήσει μαζικές απελάσεις βάσει της σκληροπυρηνικής αντιμεταναστευτικής ατζέντας του, επειδή έγινε λάθος στην περίπτωση κάποιου προσώπου.

Ένα τέτοιο λάθος συνέβη με τον κάτοικο του Μέριλαντ Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος απελάθηκε το Μάρτιο στο Ελ Σαλβαδόρ παρά μια εντολή που τον προστάτευε από απέλαση. Παραμένει εκεί παρά το γεγονός ότι ένας δικαστής διέταξε την κυβέρνηση να διευκολύνει την επιστροφή του.

Η χθεσινή δικαστική εντολή αφορά έναν άνδρα που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «O.C.G.» και είναι ο κορυφαίος ενάγων σε μια μαζική προσφυγή ενώπιον του Μέρφι από ομάδα μεταναστών για τους οποίους έχουν δοθεί τελικές διαταγές απέλασης και οι οποίοι προσφεύγουν κατά της προοπτικής να απελαθούν με ταχείες διαδικασίες σε χώρες άλλες από τη δική τους.

Ο Μέρφι, ο οποίος έχει διοριστεί από τον δημοκρατικό προκάτοχο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, έχει εκδώσει σειρά αποφάσεων στην υπόθεση που εμποδίζουν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας να απελαύνει χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίζει πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ευκαιρία να ακουστούν οποιεσδήποτε ανησυχίες μπορεί να έχουν για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, ο O.C.G. είναι ένας γκέι άνδρας, ο οποίος διέφυγε το 2024 από τη Γουατεμάλα αφού αντιμετώπισε απειλές θανάτου λόγω της σεξουαλικότητάς του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθε από το Μεξικό το Μάιο 2024.

Δικαστής αρμόδιος για μεταναστευτικά ζητήματα του χορήγησε το Φεβρουάριο προστασία από ενδεχόμενη απέλαση στη Γουατεμάλα αφού ένας αξιωματικός της υπηρεσίας ασύλου διαπίστωσε πως είχε εύλογους φόβους ότι θα υφίστατο εκεί διώξεις. Εντούτοις δύο ημέρες αργότερα, τον έβαλαν σε ένα λεωφορείο και τον έστειλαν στο Μεξικό, μια χώρα στην οποία είχε προηγουμένως κρατηθεί όμηρος για λύτρα και βιασθεί, έγραψε χθες, Παρασκευή, ο Μέρφι.

