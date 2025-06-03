Η δημόσια υποστήριξη και συμπάθεια για το Ισραήλ στη Δυτική Ευρώπη έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της YouGov, που δείχνει πως λιγότερο από το 1/5 των ερωτηθέντων σε έξι χώρες έχουν θετική γνώμη για τη χώρα.

Καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα έχει ενταθεί, ενώ συνοδεύεται και από αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η ευνοϊκή στάση απέναντι στο Ισραήλ είναι στη Γερμανία -44, τη Γαλλία -48 και τη Δανία -54, ενώ στην Ιταλία -52 και την Ισπανία -55. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι στο -46.

Συνολικά, το 13% - 21% των ερωτηθέντων σε κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα είχαν ευνοϊκή άποψη για το Ισραήλ, σε σύγκριση με το 63%-70% των οποίων η άποψη είναι αρνητική.

Παρομοίως, και στις έξι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο το 6% (Ιταλία) έως 16% (Γαλλία) συμφώνησε ότι το Ισραήλ «είχε δίκιο να στείλει στρατεύματα στη Γάζα και γενικά αντέδρασε με ανάλογο τρόπο στις επιθέσεις της Χαμάς», ποσοστό μειωμένο σε σχέση με προηγούμενη έρευνα του περασμένου Οκτωβρίου. Το ποσοστό για το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 12%.

Από την άλλη πλευρά, μεταξύ 29% (Ιταλία) και 40% (Γερμανία) συμφώνησαν ότι το Ισραήλ «είχε δίκιο να στείλει στρατεύματα στη Γάζα, αλλά το παράκανε και προκάλεσε πολλές απώλειες μεταξύ των αμάχων». Το ποσοστό του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 38%. Παράλληλα, το 12% (Γερμανία), το 24% (Ιταλία) και το 15% στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι το Ισραήλ δεν έπρεπε να εισβάλει στη Γάζα.

Η έρευνα της Eurotrack έδειξε ότι όλο και λιγότεροι δυτικοευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν δικαιολογημένες τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα: μόνο το 1/4 περίπου των ερωτηθέντων στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Δανία (24%-25%), έναντι 18% στη Βρετανία και μόλις 9% στην Ιταλία.

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι θεωρούν δικαιολογημένες τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 εξακολουθεί να είναι χαμηλός σε κάθε χώρα, κυμαινόμενος από 5% έως 9% - αν και αυξήθηκε οριακά στο Ηνωμένο Βασίλειο (από 5% σε 6%) και στην Ιταλία (από 6% σε 8%).

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι λιγότεροι άνθρωποι λένε πλέον ότι «τάσσονται» με το μέρος του Ισραήλ. Μεταξύ του 7% και του 18% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμπάσχουν περισσότερο με την ισραηλινή πλευρά. Πρόκειται για το χαμηλότερο ή από κοινού χαμηλότερο ποσοστό σε πέντε από τις έξι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Αντίθετα, το 18% - 33% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμπαθούν περισσότερο την παλαιστινιακή πλευρά - ποσοστά που έχουν αυξηθεί και στις έξι χώρες από το 2023. Μόνο στη Γερμανία τα ποσοστά για κάθε πλευρά ήταν παρόμοια (17% για το Ισραήλ - 18% για την Παλαιστίνη).

Όπως αναφέρει ο Guardian, δεν αποτελεί έκπληξη και το γεγονός ότι οι περισσότεροι δυτικοευρωπαίοι πιστεύουν ότι η μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή παραμένει μια μακρινή προοπτική.

Οι Γάλλοι είναι πιο αισιόδοξοι ότι αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, αλλά ακόμη και τότε μόνο το 29% δήλωσε ότι το πιστεύει πραγματικά.

Οι Δανοί ήταν οι λιγότερο αισιόδοξοι, σε ποσοστό περίπου 15%. Και στις έξι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι προσδοκίες ότι μια μόνιμη ειρήνη είναι ρεαλιστικά δυνατή έχουν μειωθεί κατά τέσσερις έως 10 ποσοστιαίες μονάδες από τα τέλη του 2023.

Οι απόψεις αυτές δεν περιορίζονται στην Ευρώπη. Δημοσκόπηση του Κέντρου Ερευνών Pew τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι οι απόψεις των ΗΠΑ για το Ισραήλ έχουν γίνει πιο αρνητικές τα τελευταία τρία χρόνια, με περισσότερους από τους μισούς ενήλικες των ΗΠΑ (53%) να έχουν αρνητική γνώμη για το Ισραήλ, από 42% τον Μάρτιο του 2022.

Μια έρευνα της Data for Progress τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι το 51% των ψηφοφόρων αντιτίθεται στα σχέδια του Ισραήλ να στείλει περισσότερα στρατεύματα στη Γάζα και να μετεγκαταστήσει τους Παλαιστίνιους, ενώ το 51% πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να «απαιτήσει από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός». Περίπου το 31% πίστευε ότι θα έπρεπε αντ' αυτού να «υποστηρίξει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ».



