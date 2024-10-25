Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις είναι ισόπαλοι συγκεντρώνοντας και οι δύο 47% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων, σύμφωνα με την τελευταία πανεθνική δημοσκόπηση του CNN πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε τηλεφωνικά στις 20-23 Οκτωβρίου μεταξύ 1.704 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα , έχει περιθώριο σφάλματος 3,1 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων και +/- 3,2 ποσοστιαίες μονάδες στο πλήρες δείγμα των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

