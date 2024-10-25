Λογαριασμός
Δημοσκόπηση CNN: Η απόλυτη μάχη για την προεδρία - Από 47% Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις

Οποιαδήποτε πρόβλεψη για τον νικητή των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, είναι άκρως παρακινδυνευμένη

Τραμπ και Χάρις

Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις είναι ισόπαλοι συγκεντρώνοντας και οι δύο 47% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων, σύμφωνα με την τελευταία πανεθνική δημοσκόπηση του CNN πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

CNN

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε τηλεφωνικά στις 20-23 Οκτωβρίου μεταξύ 1.704 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα , έχει περιθώριο σφάλματος 3,1 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων και +/- 3,2 ποσοστιαίες μονάδες στο πλήρες δείγμα των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

CNN

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Εκλογές ΗΠΑ δημοσκόπηση Ντόναλντ Τραμπ Καμάλα Χάρις
