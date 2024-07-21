Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να χρειαστεί στο τέλος να διεξαγάγει ένα δημοψήφισμα επί οποιουδήποτε σχεδίου για τον τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Κλίτσκο τόνισε ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να δείξει ότι η πλειονότητα των Ουκρανών στηρίζει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, που ενδέχεται να περιλαμβάνει επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις.

«Ο Ζελένσκι πιθανότατα θα πρέπει να καταφύγει σε δημοψήφισμα, δεν νομίζω ότι μπορεί μόνος του να καταλήξει σε τόσο οδυνηρές και σημαντικές συμφωνίες χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση», υποστήριξε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οποιοδήποτε σενάριο για μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα θέσει τεράστιες προκλήσεις για τον πρόεδρο, είπε, περιγράφοντας μια δυσοίωνη προοπτική για τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο που θα φέρει νέους θανάτους και καταστροφές ή να εξετάσει έναν εδαφικό συμβιβασμό με τον Πούτιν; Και σε αυτή την περίπτωση, τι είδους πίεση θα ασκηθεί από την Αμερική αν κερδίσει ο (Ντόναλντ) Τραμπ; Και πώς θα εξηγήσουμε στη χώρα ότι πρέπει να παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση τμημάτων της επικράτειάς μας, οι μάχες για τη διατήρηση των οποίων στοίχισαν τη ζωή χιλιάδων ηρώων μας; Όποιο βήμα κι αν κάνει, ο πρόεδρός μας κινδυνεύει να αυτοκτονήσει πολιτικά», εκτίμησε ο Κλίτσκο.

Ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, όπως συνέβη στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος διασφάλισης της σταθερότητας, υποστήριξε.

Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει δηλώνει πως δεν είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θα ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει την προεδρία της χώρας, στην οποία παραμένει χωρίς νέες εκλογές, που ακυρώθηκαν λόγω της κήρυξης στρατιωτικού νόμου μετά την ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Κλίτσκο και ο Ζελένσκι είναι πολιτικοί αντίπαλοι, με τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας να φημολογείται ότι έχει φιλοδοξίες να γίνει πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε από την Corriere della Sera για τη μεταξύ τους σχέση, ο δήμαρχος του Κιέβου είπε: «Για να είμαι ξεκάθαρος, εγώ είχα πάντα καλές σχέσεις μαζί του, αυτός είναι που έχει κακές σχέσεις μαζί μου». Εντούτοις, ο ίδιος τόνισε πως θεωρεί άστοχη τη διεξαγωγή εκλογών σε αυτό το σημείο.

