Σε αποτυχία φαίνεται να εξελίχθηκε εικονική εκδήλωση την Παρασκευή υπό την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις με περίπου 300 σημαντικούς δωρητές των Δημοκρατικών, με κάποιους μάλιστα να κάνουν λόγω για «κακοδιαχείριση» και να χαρακτηρίζουν την όλη διοργάνωση «γελοία».

«Ήταν μια ολοκληρωτική αποτυχία», είπε ένας από τους συμμετέχοντες, ο οποίος πρόσθεσε ότι «ήταν κακός ο σχεδιασμός.»

Η εικονική εκδήλωση είχε οργανωθεί από την Τζεν Ο΄Μάλλεϊ Ντίλον, την πρόεδρο της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν, και όχι από την οικονομική ομάδα της εκστρατείας, σύμφωνα με μια πηγή που επικαλείται το NBC. Ένας από τους συμμετέχοντες είπε ότι οι δωρητές αντιπροσώπευαν ένα ευρύ φάσμα απόψεων, καθώς κάποιοι ήταν σκληροπυρηνικοί θαυμαστές του Μπάιντεν, κάποιοι δεν είχαν πειστεί για την παραμονή του στην προεδρική κούρσα ενώ άλλοι εξέφραζαν μία ενδιάμεση άποψη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Χάρις, ο οποία κλήθηκε να συμμετάσχει, επαίνεσε τον Μπάιντεν, σύμφωνα με στελέχη της εκστρατείας.

«Γνωρίζουμε ποιος υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές βάζει πρώτο τον αμερικανικό λαό: ο πρόεδρός μας, Τζο Μπάιντεν», είπε, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της εκστρατείας. «Κάθε απόφαση που παίρνει το Οβάλ Γραφείο, σκέφτεται πώς θα επηρεάσει τους εργαζόμενους Αμερικανούς».

Η Κάμαλα Χάρις μίλησε επίσης θετικά για τις πιθανότητες των Δημοκρατικών να νικήσουν τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. « «Είναι κάτι που αισθάνομαι έντονα και πρέπει να ακούσετε όλοι και να το μεταφέρετε και στους φίλους σας. Θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Θα νικήσουμε», υποστήριξε η Αντιπρόεδρος.

Η εκδήλωση με τους δωρητές ξεκίνησε με παρουσιάσεις από τους διοργανωτές που εξέφρασαν την οργή τους για τη συνεχιζόμενη συζήτηση εντός του Δημοκρατικού Κόμματος σχετικά με την απόσυρση του Μπάιντεν.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε έκκληση προς τους συμμετέχοντες «να σταθούν πίσω» από τον Μπάιντεν και να μην συνεχίσουν τις προσπάθειες για παραίτηση του προέδρου. «Παρακαλώ βοηθήστε μας να χαμηλώσουμε την ένταση αυτής της συζήτησης δημοσίως», δήλωσε η Μελίσσα Μοράλες, ιδρύτρια και πρόεδρος της Somos Votantes, σύμφωνα με το NBC News. «Ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι διαρροές και οι ανεξέλεγκτες φήμες. Το μήνυμά σας έχει ακουστεί και ληφθεί. Αλλά κάθε μέρα που συνεχίζουμε αυτή τη δημόσια χαοτική συζήτηση, ερχόμαστε πιο κοντά στην ήττα, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο υποψήφιος». Αυτό δεν άρεσε σε ορισμένους δωρητές επισημαίνει το αμερικανικό μέσο.

«Πρόκειται για δωρητές που δεν έχουν συνηθίσει να τους κάνουν παρατήρηση και να τους λένε τι να κάνουν», αναφέρει το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγή μέσα από την εκδήλωση.



Πηγή: skai.gr

