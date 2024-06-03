Οι προσπάθειες της Ρωσίας να συνάψει με την Κίνα συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας-2» κατέληξαν σε αδιέξοδο εξαιτίας διαφωνιών αναφορικά με τις τιμές και τους όγκους των προμηθειών, όπως αναφέρουν πηγές της εφημερίδας Financial Times (στο άρθρο της «Russia-China gas pipeline deal stalls over Beijing’s price demands»).

Σύμφωνα με τις πηγές, η Κίνα προτίθεται να αγοράζει το φυσικό αέριο που θα προμηθεύεται μέσω του εν λόγω αγωγού σε τιμή που θα προσεγγίζει τις εγχώριες τιμές καυσίμων στη Ρωσία, η σταθερότητα των οποίων διασφαλίζεται από κρατικές επιδοτήσεις.

Εκτός των άλλων, το Πεκίνο θέλει να αγοράσει μόνο ένα μικρό μέρος των 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων του καυσίμου, που είναι η δυναμικότητα του αγωγού.

Οι διαφωνίες σε αυτό το ζήτημα ήταν ο λόγος που ο επικεφαλής της Gazprom Αλεξέι Μίλερ δεν συνόδευσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τον Μάϊο στην Κίνα.

Η απουσία του Μίλερ σε τόσο σημαντικές συνομιλίες ήταν «αρκετά συμβολική», επεσήμανε στους FT η επιστημονική συνεργάτιδα του κέντρου παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής του πανεπιστημίου Κολούμπια, Τατιάνα Μίτροβα.

Η σκληρή στάση του Πεκίνου σε σχέση με τον αγωγό φυσικού αερίου, επισημαίνει η εφημερίδα, δείχνει, το πώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κάνει τον Πούτιν να εξαρτάται όλο και πιο πολύ από την οικονομική υποστήριξη της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.