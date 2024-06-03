Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στα πρόθυρα μίας από τις μεγαλύτερες ήττες της ιστορίας τους σε εθνικές εκλογές βρίσκονται οι Συντηρητικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με νέες «υπερδημοσκοπήσεις».

Πρόκειται για δημοσκοπήσεις σε δείγμα πολλών χιλιάδων ψηφοφόρων με τη μέθοδο MRP, η οποία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ομάδων ψηφοφόρων και κάνει αναγωγή ανά περιφέρεια.

Στη σημαντικότερη από τις δημοσκοπήσεις, από την εταιρεία YouGov για το Sky News, oι Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ κερδίζουν 422 έδρες από τις 650 στη Βουλή των Κοινοτήτων, έναντι μόνο 140 των Τόρις του Ρίσι Σούνακ.

Η αυτοδυναμία των 97 εδρών για τους Εργατικούς θα ήταν η μεγαλύτερη στην εκλογική ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από τη νίκη των Συντηρητικών υπό τον Στάνλεϊ Μπόλντγουϊν το 1928 (αυτοδυναμία 104 εδρών).

Η χειρότερη επίδοση στην ιστορία του Συντηρητικού Κόμματος ήταν οι 131 έδρες στις εκλογές του 1906. Στις τελευταίες εκλογές του 2019 κέρδισαν 365 έδρες, ενώ οι Εργατικοί είχαν αναδείξει 221 βουλευτές.

Μεταξύ άλλων πρωτοκλασάτων ονομάτων των Συντηρητικών, τις έδρες τους θα έχαναν με βάση αυτή τη δημοσκόπηση οι υπουργοί Οικονομικών και Άμυνας, Τζέρεμι Χαντ και Γκραντ Σαπς.

Στην τρίτη θέση ως προς τις έδρες βρίσκονται οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που τετραπλασιάζουν την επίδοσή τους με 48 βουλευτές. Το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας SNP κατρακυλά στις 17 έδρες και ακολουθούν με δύο έδρες οι Πράσινοι και το Plaid Cymru στην Ουαλία.

Σύμφωνα, εξάλλου, με δημοσκόπηση της εταιρείας Redfield and Wilton σε δείγμα 10.000 πολιτών, οι Τόρις κερδίζουν μόνο το 20% των ψήφων έναντι 46% των Εργατικών. Στην τρίτη θέση στο ποσοστό ψήφου είναι το Reform UK με 14%.

Το Σαββατοκύριακο μέτρηση από την ιστοσελίδα Electoral Calculus έδινε στους Συντηρητικούς μόλις 66 έδρες έναντι 476 των Εργατικών (με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες στις 59 έδρες).

