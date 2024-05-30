Σλοβακία: Ο πρωθυπουργός Φίτσο πήρε εξιτήριο

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο πήρε εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου νοσηλευόταν μετά την απόπειρα δολοφονίας της 15ης Μαΐου, και μεταφέρθηκε στο σπίτι του στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ΤΑ3.

Νωρίτερα σήμερα το νοσοκομείο είχε ανακοινώσει ότι ο πρωθυπουργός Φίτσο υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν τη θετική πορεία της υγείας του, συμπληρώνοντας ότι είχε ξεκινήσει μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Ο 59χρονος Φίτσο δέχτηκε επίθεση από ένοπλο στις 15 Μαΐου, ενώ χαιρετούσε υποστηρικτές μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην πόλη Χάντλοβα της κεντρικής Σλοβακίας. Πυροβολήθηκε τέσσερις φορές στην κοιλιακή χώρα και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα όπου υποβλήθηκε σε δύο πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο δράστης της επίθεσης, ο 71χρονος Γιουράι Τσίντουλα, συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

