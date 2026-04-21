Λούλα: Απειλεί με αντίποινα τις ΗΠΑ λόγω απέλασης Βραζιλιάνου αστυνομικού

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στην απέλαση ενός Βραζιλιάνου αστυνομικού από τις ΗΠΑ, γεγονός που απειλεί με νέα κρίση τις σχέσεις της χώρας με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο, ο αστυνομικός Μαρσέλο Ίβο, σύνδεσμος της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Βραζιλίας στο Μαϊάμι, συμμετείχε στις 13 Απριλίου στη σύλληψη του Αλεξάντρ Ραμαζέμ, του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφορίων επί προεδρίας του Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο Ραμαζέμ καταζητείται από τη δικαιοσύνη της Βραζιλίας, κατηγορούμενος για στάση.

Ο Ραμαζέμ αφέθηκε ελεύθερος δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE).

«Αν υπήρξε κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των ΗΠΑ σε βάρος του αστυνομικού μας, θα απαντήσουμε με τους αστυνομικούς τους στη Βραζιλία», είπε ο Λούλα μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ανόβερο της Γερμανίας, μία από τις στάσεις της ευρωπαϊκής περιοδείας του. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις παρεμβάσεις, αυτήν την κατάχρηση εξουσίας που ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν να επιβάλουν στη Βραζιλία», πρόσθεσε.

Το Γραφείο Υποθέσεων του Δυτικού Ημισφαιρίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε τη Δευτέρα ότι ζήτησε από έναν Βραζιλιάνο αξιωματούχο να φύγει από τη χώρα επειδή επιχείρησε να χειραγωγήσει το αμερικανικό σύστημα μετανάστευσης για να παρατείνει ένα «κυνήγι μαγισσών» στο αμερικανικό έδαφος. Το 2025 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε χαρακτηρίσει «κυνήγι μαγισσών» τη δίκη του Μπολσονάρου, του Ραμαζέμ και άλλων πρώην αξιωματούχων για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ ο Ραμαζέμ έφυγε από τη Βραζιλία τον Σεπτέμβριο κα εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον υπουργό (Εξωτερικών) Μάρκο Ρούμπιο για τη λεπτότητα που έδειξαν στον χειρισμό της υπόθεσης αυτού του εθνικού ήρωα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Εντουάρντο Μπολσονάρου, ένας από τους γιους του πρώην προέδρου, ο οποίος διαμένει επίσης στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στη Βραζιλία, σε αντίποινα για τη δίκη του Μπολσονάρου. Στη συνέχεια τους αναίρεσε εν μέρει.

Ο Λούλα διεκδικεί μια δεύτερη διαδοχική θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν άλλο γιο του Μπολσονάρου, τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου.

Πηγή: skai.gr

