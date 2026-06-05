Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε στη Wall Street Journal την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, ότι επιθυμεί ο υπηρεσιακός διευθυντής εθνικών πληροφοριών, Μπιλ Παλτ (Bill Pulte), να ξεκινήσει τη διαδικασία απολύσεων μεγάλου αριθμού εργαζομένων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών.

Ο Τραμπ ανέφερε στην εφημερίδα ότι σε ιδιωτική συνομιλία με τον Παλτ τού εξέφρασε την άποψη πως το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο εποπτεύει 18 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και μονάδες πληροφοριών, είναι «περιττό και υπερβολικά μεγάλο».

Πηγή: skai.gr

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