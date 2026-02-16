«Στάσεις» σε Σλοβακία και Ουγγαρία από τον Ρούμπιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέφθηκε τους πρωθυπουργούς της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, Ρόμπερτ Φίτσο και Βίκτορ Όρμπαν αντίστοιχα, μετά τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Φεύγοντας από το Μόναχο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επέλεξε να επισκεφθεί τους δύο «άτακτους» πρωθυπουργούς της ΕΕ, Φίτσο και Όρμπαν.Η επιλογή δεν θεωρείται καθόλου τυχαία. Φεύγοντας από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο σταμάτησε αρχικά στη Μπρατισλάβα για να συναντήσει τον πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Βουδαπέστη, όπου τον περίμενε ο Βίκτορ Όρμπαν. Είναι ακριβώς οι δύο πρωθυπουργοί που έχουν ανοιχτά και συστηματικά αμφισβητήσει κοινές πολιτικές της ΕΕ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό και τη στάση απέναντι στη Ρωσία.



«Δεν θέλουμε υποτελείς»

Πηγή: Deutsche Welle

Από τη Μπρατισλάβα και κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Φίτσο ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν υποτελείς, αλλά ισχυρούς συμμάχους και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι προτροπές τους για ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας των Ευρωπαίων. Χαρακτήρισε περιοχή «κλειδί» για την παρουσία των ΗΠΑ την Κεντρική Ευρώπη. Σε ερώτηση για την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν περιορισμένο αριθμό αμερικανικών στρατευμάτων από την ήπειρο, απάντησε ότι «δεν εγκαταλείπουμε το ΝΑΤΟ, μπορεί να μετακινήσουμε μερικές χιλιάδες στρατιώτες από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά αυτό συνέβαινε πάντα.»Ο Φίτσο από την πλευρά του βρήκε την ευκαιρία να χαρακτηρίσει καταστροφική την απόφαση της ΕΕ να διακόψει ολοκληρωτικά την προμήθεια ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη το 2027.Για τον Σλοβάκο πρωθυπουργό που αντιμετωπίζει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις για τις πολιτικές του η παρουσία του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη στη χώρα θεωρείται ως μια προσπάθεια να ανακάμψει πολιτικά, προβάλλοντάς τις καλές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη «στάση» του Ρούμπιο στην Ουγγαρία.Στήριξη στον ΌρμπανΗ επίσκεψη στη Βουδαπέστη θα συνοδευτεί και από την υπογραφή κάποιων συμφωνιών, μια από τις οποίες αφορά τη συνεργασία στον τομέα ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο το κεντρικό μήνυμα αυτής της επίσκεψης θεωρείται ότι είναι η στήριξη στον Βίκτορ Όρμπαν ενόψει των εκλογών στη χώρα στις 12 Απριλίου.Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, που κυβερνά από το 2010, για πρώτη φορά αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο να χάσει τις εκλογές απέναντι στον κεντροδεξιό Πέτερ Μάγκιαρ, που δείχνει να συσπειρώνει ευρύτερες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Με την προεκλογικού χαρακτήρα επίσκεψη του Ρούμπιο ο Όρμπαν ελπίζει να ανατρέψει αυτό το κλίμα και να εξαργυρώσει και την ανοικτή υποστήριξη προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ως ο πιο πιστός του σύμμαχος μέσα στην ΕΕ.Πολλοί είναι αυτοί μέσα στο κίνημα MAGA και στον ευρύτερο συντηρητικό κόσμο που θεωρούν την Ουγγαρία ως λαμπρό παράδειγμα ενός επιτυχημένου ακραία συντηρητικού εθνικισμού, παρά τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα και τα οικονομικά προβλήματα που την κατατάσσουν ως μία από τις φτωχότερες χώρες της ΕΕ. Σε μια ανάρτησή του στο Truth Social νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ανοικτά τον Όρμπαν για τις επερχόμενες εκλογές και τον αποκάλεσε «πραγματικά ισχυρό και ισχυρό Ηγέτη» και «αληθινό φίλο, μαχητή και ΝΙΚΗΤΗ».O MAGAς της ΕυρώπηςΗ Βουδαπέστη έχει φιλοξενήσει αρκετές ετήσιες συναντήσεις του αποκαλούμενου Συνεδρίου Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC), που γεννήθηκε στις ΗΠΑ από τους πιο ακραίους εκπροσώπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και εισήχθη στην Ευρώπη ουσιαστικά από τον Όρμπαν, αν και η φετινή εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, λίγο πριν από τις εκλογές, τελικά αναβλήθηκεΕίναι ενδιαφέρον ότι ο Μαγυάρος πρωθυπουργός έχει καταφέρει από τη μια να διατηρεί καλή σχέση με τον Τραμπ, από την άλλη να θεωρείται ο πιο φιλικός προς τη Μόσχα Ευρωπαίος πρωθυπουργός και έχει αποφύγει κυρώσεις από την Ουάσινγκτον, παρά τη συνεργασία του στον ενεργειακό τομέα με τη Μόσχα.Πάντως, εκτός από την στήριξη στους δύο επικριτικούς προς την ΕΕ πρωθυπουργούς για λόγους δικής τους εσωπολιτικής χρήσης, ο Ρούμπιο εμμέσως στέλνει και ένα μήνυμα στις Βρυξέλλες ότι στην καρδιά της Ευρώπης υπάρχουν χώρες που θεωρούν τον εαυτό τους συνοδοιπόρο στην ατζέντα Τραμπ, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πολιτικό και στη Διάσκεψη του Μονάχου.

