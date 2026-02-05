Παρέμβαση Τραμπ για εκλογές σε Ιαπωνία και Ουγγαρία: Στηρίζει Τακαΐτσι και Όρμπαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δίνει την «πλήρη και απόλυτη στήριξή» του στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, ενόψει των πρόωρων εκλογών της Κυριακής, όσο και στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν για την επανεκλογή του, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή του σε ηγέτες που, όπως είπε, «εκπροσωπούν ισχυρούς συνασπισμούς και σταθερή διακυβέρνηση».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Όρμπαν «έναν πραγματικά ισχυρό και δυναμικό ηγέτη», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, ο Τραμπ είπε: «Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι είναι ένα πρόσωπο που αξίζει ισχυρή αναγνώριση για το έργο που επιτελεί η ίδια και ο συνασπισμός της».

«Ως εκ τούτου, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, έχω την τιμή να της προσφέρω την πλήρη και απόλυτη στήριξη, καθώς και σε ό,τι εκπροσωπεί ο ιδιαίτερα σεβαστός συνασπισμός της».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.