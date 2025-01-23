Μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ δεσμεύθηκε σήμερα να συνεισφέρει, στη θέση της κυβέρνησης, στη διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο φιλάνθρωπος επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι πλέον ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, ανακοίνωσε ότι θα αντισταθμίσει την κατάργηση της αμερικανικής συνεισφοράς στον οργανισμό του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για το κλίμα, όπως είχε κάνει και στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεισφέρουν ποσοστό άνω του 20% του προϋπολογισμού της Διάσκεψης-πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Βόννη της Γερμανίας και υπό την αιγίδα της οποίας οργανώνονται κάθε χρόνο οι Διασκέψεις κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (COP) για το κλίμα.

Τα κόστη λειτουργίας αυτού του οργανισμού έχουν υπολογισθεί σε 88,4 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2024 και 2025.

Η ένωση «Bloomberg Philanthropies και άλλοι Αμερικανοί χρηματοδότες για το κλίμα θα φροντίσουν ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν τις παγκόσμιες υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά το κλίμα μετά την ανακοίνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ότι προτίθεται να αποσυρθεί για δεύτερη φορά από τη συμφωνία του Παρισιού», διαβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ο επιχειρηματίας.

Η συμφωνία αυτή, η οποία έχει συναφθεί πριν από δέκα χρόνια υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, συνασπίζει σχεδόν όλα τα κράτη του κόσμου και έχει στόχο να κρατήσει την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη κάτω από ένα ορισμένο όριο μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

«Αν και η κυβερνητική χρηματοδότηση παραμένει ουσιώδους σημασίας για την αποστολή μας, συνεισφορές όπως αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να επιτραπεί στη γραμματεία του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή να βοηθήσει τις χώρες να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού», χαιρέτισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα Σάιμον Στιλ.

Όταν είχε ανακοινωθεί το 2017 η πρώτη αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ είχε δεσμευθεί να καταβάλει έως 15 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τη Σύμβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και είχε ανακοινώσει, μαζί με τον πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Τζέρι Μπράουν, την πρωτοβουλία America's Pledge (Δέσμευση της Αμερικής), η οποία συνασπίζει αμερικανικές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

