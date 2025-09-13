Δικαιοσύνη- Κολομβία: Η Meta παραβίασε την ελευθερία έκφρασης πορνοστάρ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κολομβίας αποφάνθηκε ότι η Meta παραβίασε το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης της πορνοστάρ Esperanza Gómez, διαγράφοντας τον λογαριασμό της στο Instagram «χωρίς σαφή και ξεκάθαρη αιτιολόγηση» και χωρίς να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο άλλους παρόμοιους λογαριασμούς.

Η 45χρονη, με πάνω από πέντε εκατομμύρια ακόλουθους, είναι μία από τις πιο γνωστές πορνοστάρ στην Κολομβία.

Η Meta είχε υποστηρίξει ότι η Gómez παραβίασε τους κανόνες της κοινότητας σχετικά με το γυμνό, αλλά δεν έχει σχολιάσει ακόμη την απόφαση του δικαστηρίου.

Η ίδια είχε καταγγείλει ότι η διαγραφή του λογαριασμού της επηρέασε την επαγγελματική της δραστηριότητα. Επίσης, τόνισε ότι η Meta δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία.

Το δικαστήριο αναγνώρισε την ανάγκη των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης να ελέγχουν το περιεχόμενο, αλλά υπογράμμισε ότι αυτό δεν δικαιολογεί το κλείσιμο λογαριασμού χρήστη που τυγχάνει να απασχολείται ως πορνοστάρ, χωρίς σαφή και διαφανή αιτιολόγηση.

Παράλληλα, διαπίστωσε ότι η Meta «εφάρμοσε τους κανόνες για γυμνό και σεξουαλικές υπηρεσίες με ασυνέπεια», καθώς άλλοι λογαριασμοί με παρόμοιο περιεχόμενο παρέμειναν ενεργοί.

Η Meta καλείται να επανεξετάσει και να προσαρμόσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του Instagram, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ξεκάθαρα και με ακρίβεια τους κανόνες για το υπονοούμενο σεξουαλικό περιεχόμενο.

Δεν καθορίστηκαν ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ούτε αποζημίωση για την Gómez. Δεν είναι η πρώτη φορά που δικαστήριο στη Λατινική Αμερική υποχρεώνει κοινωνικό δίκτυο να αλλάξει πολιτικές.

Στη Βραζιλία, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα φέρουν άμεση ευθύνη για παράνομο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους, και πρέπει να το αφαιρούν άμεσα.

Πηγή: skai.gr

