Υπέκυψε η εθνοφρουρός που πυροβολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο

Το ένα από τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες προχθές Τετάρτη, όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε αφγανό ύποπτο δυο δρόμους από τον Λευκό Οίκο, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.

Andrew Wolfe και Sarah Beckstrom, τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες προχθές Τετάρτη, όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε αφγανό ύποπτο δυο δρόμους από τον Λευκό Οίκο

Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», πρόσθεσε. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα» για την πορεία του, πρόσθεσε.

.@POTUS: "The suspect is an Afghan national flown here by the previous Administration... We have no greater national security priority than ensuring that we have full control over the people that enter and remain in our country. For the most part, WE DON'T WANT THEM." pic.twitter.com/UN3x0kY5V0 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.