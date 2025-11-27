Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε μια εκτεταμένη επανεξέταση των υποθέσεων ασύλου που εγκρίθηκαν υπό την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και των πράσινων καρτών που εκδόθηκαν σε πολίτες 19 χωρών, ανακοίνωσαν την Πέμπτη αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Αφγανός μετανάστης που είναι ύποπτος για τους πυροβολισμούς εναντίον δύο μελών της Εθνικής Φρουράς στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο ενός προγράμματος επανεγκατάστασης.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, που άφησε τα δύο μέλη της Φρουράς σε κρίσιμη κατάσταση, η Υπηρεσία Αμερικανικής Ιθαγένειας και Μετανάστευσης ανακοίνωσε την άμεση και αόριστη αναστολή όλων των αιτήσεων μετανάστευσης που αφορούν Αφγανούς υπηκόους.

Την Πέμπτη, το DHS ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επεκτείνει το μέτρο αυτό ώστε να περιλαμβάνει την επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που έχουν εγκριθεί υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Σύμφωνα με έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης που είδε το Reuters, στον φερόμενο ως δράστη χορηγήθηκε άσυλο φέτος υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο διευθυντής της USCIS, Joseph Edlow, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, έχει δώσει εντολή για «πλήρη και αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα που προκαλεί ανησυχία».

Δεν ανέφερε ποιες χώρες θεωρούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως χώρες που προκαλούν ανησυχία. Η USCIS παρέπεμψε το Reuters σε ένα ταξιδιωτικό απαγορευτικό που επέβαλε ο Τραμπ τον Ιούνιο σε πολίτες 19 χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Αφγανιστάν, του Μπουρούντι, του Λάος, του Τόγκο, της Βενεζουέλας, της Σιέρα Λεόνε και του Τουρκμενιστάν.

Ο Τραμπ είχε ήδη ζητήσει την «επανεξέταση» όλων των Αφγανών υπηκόων που ήρθαν στις ΗΠΑ υπό τον προκάτοχό του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την απομάκρυνση όσων δεν «προσθέτουν όφελος στη χώρα μας».

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος έχει εφαρμόσει μια επιθετική μεταναστευτική πολιτική. Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του είχε διατάξει μια ευρεία επανεξέταση όλων των προσφύγων που εισήλθαν στις ΗΠΑ υπό την προεδρία του Μπάιντεν.

Η εντολή αυτή θα ισχύει για περίπου 233.000 πρόσφυγες που εισήλθαν μεταξύ 20 Ιανουαρίου 2021 και 20 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με το υπόμνημα που υπέγραψε ο Έντλοου.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Τραμπ έθεσε το ανώτατο όριο εισδοχής προσφύγων για το οικονομικό έτος 2026 στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 7.500, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα επικεντρωθούν στην υποδοχή λευκών Νοτιοαφρικανών.

Πηγή: skai.gr

