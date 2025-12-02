ΗΠΑ: Ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον κατηγορείται για φόνο

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ εναντίον δύο μελών της αμερικανικής Εθνοφρουράς στο κέντρο της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για φόνο και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκιση του 29χρονου Ραχμανούλα Λακάνουαλ χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, επικαλούμενος «τον απόλυτο τρόμο» της επίθεσης που σημειώθηκε μόλις λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους της Εθνοφρουράς και τον σοβαρό τραυματισμό ενός δεύτερου.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Λακάνουαλ, υπήκοος Αφγανιστάν, ταξίδεψε από την πολιτεία της Ουάσινγκτον στην πρωτεύουσα με σκοπό να πραγματοποιήσει την επίθεση. Ένας αξιωματικός της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια τον πυροβόλησε, ενώ άλλα μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τον ακινητοποίησαν.

Κατά τη διάρκεια της περίπου μισάωρης διαδικασίας, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε με νοσοκομειακή ρόμπα και δυσκολευόταν να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, ενώ διερμηνέας του μετέφερε όσα λέγονταν.

Ο Λακάνουαλ αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και επίθεση με πρόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ» καθώς πυροβολούσε την 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και τον 24χρονο Άντριου Γουλφ, που βρίσκονταν στην Ουάσινγκτον υποστηρίζοντας τις αρχές στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ κατά της εγκληματικότητας.

Η Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της την επόμενη ημέρα.

Η καταγωγή του Λακάνουαλ και το γεγονός ότι εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 μέσω προγράμματος επανεγκατάστασης Αφγανών που είχαν συνεργαστεί με τις αμερικανικές δυνάμεις, προκάλεσαν άμεση πολιτική αντιπαράθεση στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

