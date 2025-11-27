Για έρευνα για τρομοκρατία κάνει λόγο ο επικεφαλής του FBI, Kash Patel, σχετικά με τους πυροβολισμούς εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είχε σχέσεις με «συνεργαζόμενες δυνάμεις» στο Αφγανιστάν

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, έχουν εκδοθεί πολλά εντάλματα έρευνας στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η τελευταία κατοικία του υπόπτου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση και τα άτομα που βρέθηκαν στο σπίτι αυτό ανακρίνονται. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είχε συνεργαστεί στο Αφγανιστάν με δυνάμεις - εταίρους. «Ερευνούμε πλήρως και αυτή την πτυχή του υποβάθρου του, ώστε να συμπεριλάβουμε τυχόν γνωστούς συνεργάτες του που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι είναι μια ευρεία διεθνής έρευνα για τρομοκρατία», δήλωσε ο Patel.

Please send your prayers to our National Guard warriors and their families. They are heroes not just of today but every day - sacrificing to protect Americans all across the country. pic.twitter.com/5XolX3hiJl — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 27, 2025

Παράλληλα, η εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζανίν Πίρο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν στην Ουάσινγκτον είναι η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, προσθέτοντας ότι έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ένας μοναχικός ένοπλος άνοιξε πυρ χωρίς πρόκληση, τύπου ενέδρας, οπλισμένος με ένα περίστροφο Smith and Wesson 357», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σημειώνεται πως ο Αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, είχε εργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, πριν η αμερικανική κυβέρνηση τον μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Μετά την καταστροφική αποχώρηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε τη μεταφορά του ύποπτου για τα πυρά στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο 2021 εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της CIA, ως μέλους μιας δύναμης με την οποία συμπράτταμε στην Κανταχάρ», δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Fox News.

Τα πυρά σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, το απόγευμα στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, στην οποία περιπολούν πεζή από τον Αύγουστο εκατοντάδες απ' αυτούς τους έφεδρους στρατιωτικούς έπειτα από αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κόντρα στην άποψη των δημοκρατικών τοπικών αρχών.

Οι δύο στρατιωτικοί που επλήγησαν είναι «σοβαρά τραυματισμένοι» και ο ύποπτος ως δράστης είναι κι αυτός «σοβαρά τραυματισμένος», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του, το Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον δράστη «ζώο» που «θα πληρώσει πολύ ακριβά» για την πράξη του.

Ο ύποπτος, ο οποίος τραυματίσθηκε σε ανταλλαγή πυρών πριν συλληφθεί, ταυτοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ως ο Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, αφγανός υπήκοος.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες ιθαγένειας και μετανάστευσης ανακοίνωσαν αργότερα ότι σταμάτησαν επ' αόριστον την επεξεργασία όλων των αιτήσεων αφγανών υπηκόων να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ «ώστε να επανεξετασθούν περαιτέρω πρωτόκολλα ασφαλείας και απόρριψης των αιτήσεων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, ο Λακανουάλ εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Υποδοχής Συμμάχων (Operation Allies Wellcome), ένα πρόγραμμα της προεδρίας Μπάιντεν για τη μετεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών που βοήθησαν τις ΗΠΑ στη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν και φοβούνταν αντίποινα από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που πήραν τον έλεγχο της χώρας μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.

Το NBC News, επικαλούμενο συνέντευξη συγγενή του υπόπτου που δεν κατονομάζεται, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Λακανουάλ υπηρέτησε για 10 χρόνια στον αφγανικό στρατό στο πλευρό των στρατευμάτων των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και για ένα μέρος της περιόδου αυτής στάθμευε στην Κανταχάρ.

Ο συγγενής είπε επίσης ότι, την τελευταία φορά που είχαν μιλήσει, πριν από αρκετούς μήνες, ο Λακανουάλ εργαζόταν για τη γιγάντια εταιρεία λιανικών πωλήσεων στο Ίντερνετ Amazon.com, σύμφωνα με το NBC News.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας δεν περιέλαβε άλλες λεπτομέρειες από το μεταναστευτικό μητρώο του Λακανουάλ, όμως αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μίλησε με την προϋπόθεση να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως ο Λακανουάλ υπέβαλε αίτημα για άσυλο το Δεκέμβριο 2024, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Απριλίου του έτους αυτού, τρεις μήνες αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Τραμπ. Ο 29χρονος Λακανουάλ, ο οποίος κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δεν είχε ποινικό μητρώο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι έξω από σταθμό του μετρό σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή λίγα τετράγωνα από το Λευκό Οίκο. Πράκτορες της Secret Service απέκλεισαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας το προεδρικό μέγαρο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Ως απάντηση στο επεισόδιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως ο πρόεδρος ζήτησε να σταλούν άλλοι 500 Εθνοφρουροί για να ενισχύσουν τους περισσότερους από 2.000 που βρίσκονται ήδη στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν χθες στο Κεντάκι, υποστήριξε μέσω του X ότι οι πυροβολισμοί αποδεικνύουν ότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι δικαιολογημένη.

«Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να απελάσουμε ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας», δήλωσε.

Επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν πως χρησιμοποιεί παράνομα σκληρές τακτικές και σαρώνει αδιακρίτως μετανάστες, μεταξύ των οποίων μερικούς χωρίς ποινικό μητρώο και άλλους που βρίσκονται νομίμως στη χώρα.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ, η οποία έχει συγκρουσθεί ανοιχτά με τον Τραμπ σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πόλη της, είπε στους δημοσιογράφους μετά το επεισόδιο πως «επρόκειτο για στοχευμένους πυροβολισμούς».

Στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Τζεφ Κάρολ, υπαρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς έπεσαν σε «ενέδρα» και ότι ο δράστης φαίνεται πως ενήργησε μόνος.

Οι δύο στρατιώτες, μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια, περιπολούσαν έξω από την είσοδο σταθμού του μετρό όταν ο ύποπτος «βγήκε από τη γωνία», έβγαλε ένα όπλο και αμέσως πυροβόλησε τους δύο, δήλωσε ο Κάρολ.

Έπειτα από ανταλλαγή πυρών, άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατέστειλαν τον ύποπτο, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

