Σε... σαπουνόπερα με πολλά επεισόδια εξελίσσεται η κατάσταση στο Λος Άντζελες, καθώς, στην πλάτη των ανθρώπων που συλλαμβάνονται και απελάσσονται, Ντόναλντ Τραμπ και Γκάβιν Νιούσομ βρήκαν «γήπεδο» να λύσουν τις διαφορές τους.

Με αφορμή το μεταναστευτικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια επιδίδονται σε μία σειρά κινήσεων, δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

«Πήραμε μια εξαιρετική απόφαση στέλνοντας την Εθνική Φρουρά για να αντιμετωπίσει τις βίαιες, υποκινούμενες ταραχές στην Καλιφόρνια», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social. «Αν δεν το είχαμε κάνει, το Λος Άντζελες θα είχε εξαλειφθεί τελείως», πρόσθεσε.

Και συνεχίζει: «Μόνο μια ματιά στις φωτογραφίες και τα βίντεο της Βίας και της Καταστροφής σας λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα κάνουμε πάντα ό,τι χρειάζεται για να κρατήσουμε τους πολίτες μας ασφαλείς, ώστε να μπορούμε, μαζί, να κάνουμε την ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!»

«Επαγγελματίες ταραξίες... έπρεπε να είναι στη φυλακή»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Οι άνθρωποι που προκαλούν το πρόβλημα είναι επαγγελματίες ταραξίες. Είναι κακοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στη φυλακή».

Ρωτήθηκε επίσης για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ που προκάλεσε τον αρχηγό συνόρων του Τραμπ, Τομ Χόμαν, να τον συλλάβει. Ο Τραμπ είπε «Θα το έκανα αν ήμουν ο Τομ, νομίζω ότι είναι υπέροχο... Έκανε τρομερή δουλειά».

Νιούσομ: Αναμφισβήτητο βήμα προς τον αυταρχισμό»

Ο Γκάβιν Νιούσομ απάντησε όταν ο πρόεδρος Τραμπ είπε νωρίτερα ότι θα συλλάβει τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια για την αντίθεσή του στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις ζήτησε τη σύλληψη ενός εν ενεργεία κυβερνήτη», έγραψε ο Newsom στο X. «Αυτή είναι μια μέρα που ήλπιζα ότι δεν θα έβλεπα ποτέ στην Αμερική. Δεν με νοιάζει αν είσαι Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικανός, αυτή είναι μια γραμμή που δεν μπορούμε να περάσουμε ως έθνος – αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο βήμα προς τον αυταρχισμό».

Εισαγγελία Καλιφόρνιας: Ζήτησε την ακύρωση της εντολής Τραμπ

Την ίδια στιγμή, η εισαγγελία της Καλιφόρνια ζήτησε από το δικαστήριο να ακυρώσει την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες και σε άλλες περιοχές. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια δήλωσε δε, ότι η Πολιτεία θα κινηθεί νομικά εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ, καταθέτοντας μήνυση, καθώς δεν ζητήθηκε η άδεια από τον κυβερνήτη.

